Brexit: ЕС и Великобритания договорились о торговой сделке

После нескольких месяцев переговоров по торговому пакту Brexit Европейскому союзу и Великобритании удалось достичь соглашения. Это подтвердили обе стороны.

Торговое соглашение призвано регулировать экономические отношения между островным государством и континентом с января 2021 года.

Наиболее важным моментом является предотвращение таможенных пошлин и обеспечение максимально плавной торговли. Но договор также включает в себя рыбалку, а также сотрудничество в энергетике, транспорте, юстиции, полиции и многие другие вопросы.

Напомним, что Великобритания покинула ЕС в конце января текущего года и только на время переходного периода — он заканчивается 31 декабря — оставалась членом внутреннего рынка ЕС и в таможенного Союза.

Затем она станет "чужой" в европейской семье. Экономические представители с обеих сторон предупреждали о дефолте и потере десятков тысяч рабочих мест.

Непростой путь переговоров

Переговоры, собственно, должны были завершиться уже в октябре, но затягивались все дальше и дальше. Несколько раз они были на грани провала. И вот наконец — свершилось.

Достигнутое соглашение обещает Великобритании экспорт без таможенных пошлин и без ограничения количества на внутренний рынок ЕС. Но для этого ЕС требует справедливых условий конкуренции: подразумеваются равные экологические, социальные и субсидиарные стандарты.

Сложнее всего, как оказалось, было договориться по вопросу доступа рыбаков ЕС в британские воды. Выяснение последних подробностей затянулось на много часов до полудня четверга. В конце концов, и здесь нашли компромисс.

Осталось получить одобрение всех 27 стран Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о соглашении "исторического значения":

"Теперь я буду усиленно рассматривать текст соглашения. Мы не начинаем с нуля, государства-члены на протяжении всего переговорного процесса тесно взаимодействовали по этому вопросу. Поэтому мы сможем быстро оценить, может ли Германия поддержать сегодняшний результат переговоров. Я очень уверена, что у нас будет хороший результат ", — сказала Меркель.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также прокомментировал согласованное соглашение:

" Мы, как страна — председатель, хотим сделать всё, чтобы это соглашение вступило в силу вовремя -01.01.2021."

О состоявшейся сделке уже, как сообщала ранее "Правда.Ру" высказался российский МИД. Об этом подробнее — здесь.