В МИД РФ оценили сделку между ЕС и Великобританией

В МИД РФ прокомментировали заключение торгового соглашения между Евросоюзом и Великобританией, переговоры по которому длились несколько месяцев.

Подписанный в четверг документ касается торговых отношений между ЕС и Великобританией после Brexit. Переговоры по 2000-страничному торговому соглашению шли в течение нескольких месяцев: основным камнем преткновения стал режим рыболовства.

"Мы положительно относимся к достижению соглашения ЕС и Великобритании. Ещё одним потрясением в международных отношениях стало меньше", — прокомментировал подписание документа замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Торговое соглашение между ЕС и Великобританией начнёт действовать с 1 января 2021 года, уточняет РИА Новости.