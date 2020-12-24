Волшебная упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией

В ночь перед Рождеством по григорианскому календарю Санта-Клаус пролетел над всей Россией и раздал подарки её жителям от Курильских островов до Москвы.

Авиадиспетчером американского новогоднего волшебника последние 65 лет является Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). За перемещениями волшебной упряжки Санта-Клауса по миру с 1955 года следят системы ПВО и ПРО США и Канады: у Санты нет шансов остаться незамеченным.

Эта история началась в 1955 году с курьёза. Из-за ошибки в рекламном объявлении люди, звонившие Санте, попали в военное управление. Не желая портить праздник детям и взрослым, начальник управления заявил, что работает авиадиспетчером Санта-Клауса. С тех пор военные ежегодно докладывают о маршруте волшебной упряжки: известно, что самыми первыми на планете подарки от Санты получают дети Австралии и Новой Зеландии, затем Азии, России, Европы, Африки, а потом — Южной и Северной Америк.

Посмотреть, где сейчас пролетает Санта, в режиме реального времени можно на сайте noradsanta. org.