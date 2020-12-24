Почему Прибалтику не принято относить к постсоветскому пространству?

Прибалтику странным образом не принято относить к постсоветскому пространству. Однако никуда не деться от того исторического факта, что экономический фундамент современных Латвии, Литвы и Эстонии был заложен именно в СССР.

Он, как пятое колесо у телеги, оказался не востребован в Евросоюзе, что стало еще одной причиной активного замалчивания темы общего прошлого. В итоге от замалчивания перешли к полному переписыванию истории. В 2020 году эти процессы продолжались.

Как прожила Прибалтика 2020 год и какие надежды возлагает на 2021-й? Что в уходящем году изменилось в положении русских в трех балтийских государствах? Как повлиял на ситуацию коронавирус?

Прибалтийские итоги года в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров подведёт с лидером латвийской партии "Действие" Русланом Панкратовым.

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