Эксперт прокомментировал "совместную работу" Китая и Украины

Украина нашла неожиданного союзника в лице Китая. Как оказалось, страны сумели договориться о совместной работе по множеству направлений.

Данные приводит китайское агентство Xinhua News Agency. По данным журналистов, совместная работа ожидается по следующим "точкам соприкосновения", а именно:

борьба с пандемией коронавируса;

работа в сфере сельского хозяйства;

совместные экономические инициативы;

работы в области космоса, науки; работы в области культуры, образования.

Насколько Украина интересна для Китая? Какие цели может ставить Пекин, "дружа" с Киевом? Мнением делится Сергей Луконин, заведующий сектором экономики и политики Китая в Институте мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (РАН).

Специальный материал для "Правды. Ру".

"Данная встреча - скорее протокольная"

Эксперт напоминает: Китай интересовался Украиной ещё до этой встречи, даже до Майдана. Китай пытался осуществлять инвестиции в Украину: кредиты, деньги на развитие сельского хозяйства. Потом, после известных событий, судьба кредита и инвестиций оказалась неизвестна.

Далее Китай хотел купить украинское предприятие по производству двигателей для вертолетов Motor Sich. Но тут своё веское "нет" сказали американцы, в итоге Украина запретила покупку, когда уже практически всё было готово. И Китай сейчас говорит, что он будет подавать в международный суд для того, чтобы восстановить себя в правах и всё-таки получить то, что нужно.

"Так что данная встреча — скорее протокольная. Никакого конкретного наполнения этим "магистральным" направлениям сотрудничества пока нет. Но, может быть, что-то и будет", — резюмирует Луконин.

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