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В Великобритании обнаружен ещё один вариант мутации COVID

Мир » Европа

Новая мутация коронавируса, предположительно из Южной Африки, была обнаружена в Великобритании, были зарегистрированы сразу два случая.

В Великобритании обнаружен ещё один вариант мутации COVID

 Об этом объявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Мы обнаружили еще два случая варианта коронавируса в Великобритании", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, оба случая-контакты инфицированных, которые выезжали из ЮАР в последние недели.

"Новый вариант очень тревожен, потому что он еще более передается и, похоже, мутировал больше, чем недавно обнаруженный в Великобритании вариант", - отметил Хэнкок.

Министр потребовал, чтобы все, кто посетил Южную Африку в течение последних двух недель, изолировались вместе со всеми, с кем контактировали. Соединенное Королевство планирует ограничить сообщения с африканской страной.

Напомним, ранее - 14 декабря - британские власти сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса. По словам премьер - министра Великобритании, этот вариант может быть "на 70% более передаваемым", чем первоначальный.

Опасаясь дальнейшего распространения, власти нескольких десятков стран мира приостановили авиасообщение с европейской нацией и внедрили ПЦР-тесты для пассажиров, которые совершили остановки в одном из своих аэропортов, среди других ограничений.

  • На утро 24 декабря Великобритания достигла пика заражений коронавирусом:  за один день было зарегистрировано 36 804 случаев и 691 смерть.
Автор: Ольга Лебедева
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