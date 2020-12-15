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Новый быстрораспространяющийся штамм COVID выявлен в Великобритании

Мир » Европа

В Великобритании обнаружен новый генетический вариант COVID-19. Его отличительная особенность — способность распространяться очень быстро.

Новый быстрораспространяющийся штамм COVID выявлен в Великобритании

Об этом сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.

"Благодаря имеющимся в стране возможностям для осуществления геномных исследований мирового класса мы выявили новый вариант коронавируса, который, согласно предварительному анализу, распространяется быстрее уже известных вариантов", — сказал министр.

По его словам, в Великобритании новый штамм выявлен уже более чем у тысячи человек.

Что говорит ВОЗ

Руководитель отдела возникающих заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове, комментируя данные, полученные из Англии, сказала, что нет данных, свидетельствующих о том, что выявленная там мутация SARS-CoV-2 "отличается своим поведением от других штаммов вируса".

При этом она отметила, что врачи продолжают оценивать особенности мутации.

"То, что они ищут, — это определить, есть ли какие-либо изменения в развитии нейтрализующих антител. Это будет проверено для всех идентифицированных вариантов. [ … ] Мы будем сообщать и обновлять любые изменения", — отметил Ван Керхове.

При этом врач отметила, что новый британский штамм будет связан с теми, которые недавно были обнаружены на норковых фермах в нескольких странах мира.

"Это вариант N5O1Y, который на самом деле уже контролируется рабочей группой по эволюции вируса. Он возник на фоне варианта в норках, идентифицированного в другом месте", — сказала Керхове.

Автор: Ольга Лебедева
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