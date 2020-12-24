Полиция Берлина арестовала двух боевиков - неонацистов

Немецкая полиция арестовала двух человек, подозреваемых в причастности к серии предполагаемых нападений ультраправых, которые охватывали последние несколько лет.

Об аресте было объявлено Берлинской прокуратурой в среду в кратком сообщении в Twitter.

Прокурор заявил, что «эти два человека», предположительно, связаны с цепью нападений, которые поразили городской район Нойкольн, пообещав обнародовать дальнейшие подробности позже.

Подозреваемые - Себастьян Т. и Тило П. - местные СМИ назвали "неонацистами". Сообщается, что оба они долгое время находился под наблюдением полиции и подозревался в том, что являются исполнителями нападений в Нойкельне.

Напомним, район Нойкельн, расположенный в юго-восточной части столицы Германии, стал свидетелем серии загадочных нападений, целью которых были местные левые политики, профсоюзные деятели, а также другие люди, так или иначе причастные к помощи беженцам. Нападения, начавшиеся еще в мае 2016 года, включали поджоги автомобилей и другого имущества, а также неоднократное появление оскорбительных граффити и лозунгов, включая угрозы убийством в адрес левых активистов и политиков.

Всего в Нойкельне было зарегистрировано 23 поджога и 50 других инцидентов, предположительно связанных между собой. Аресты в среду стали первыми, связанными с беспорядками в районе.

Это произошло через несколько дней после того, как немецкий суд приговорил Стефана Баллиета, неонацистского экстремиста, к пожизненному заключению за стрельбу в синагоге в октябре 2019 года. В результате нападения тогда погибли два человека, большего числа жертв удалось избежать, поскольку Баллиет не смог проникнуть в двери синагоги. Нападавший не выразил никаких угрызений совести по поводу своих действий, назвав евреев своими "врагами" во время суда.