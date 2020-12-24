Полиция Берлина арестовала двух боевиков - неонацистов

Немецкая полиция арестовала двух человек, подозреваемых в причастности к серии предполагаемых нападений ультраправых, которые охватывали последние несколько лет.
Об аресте было объявлено Берлинской прокуратурой в среду в кратком сообщении в Twitter.
Прокурор заявил, что «эти два человека», предположительно, связаны с цепью нападений, которые поразили городской район Нойкольн, пообещав обнародовать дальнейшие подробности позже.
Напомним, район Нойкельн, расположенный в юго-восточной части столицы Германии, стал свидетелем серии загадочных нападений, целью которых были местные левые политики, профсоюзные деятели, а также другие люди, так или иначе причастные к помощи беженцам. Нападения, начавшиеся еще в мае 2016 года, включали поджоги автомобилей и другого имущества, а также неоднократное появление оскорбительных граффити и лозунгов, включая угрозы убийством в адрес левых активистов и политиков.
Это произошло через несколько дней после того, как немецкий суд приговорил Стефана Баллиета, неонацистского экстремиста, к пожизненному заключению за стрельбу в синагоге в октябре 2019 года. В результате нападения тогда погибли два человека, большего числа жертв удалось избежать, поскольку Баллиет не смог проникнуть в двери синагоги. Нападавший не выразил никаких угрызений совести по поводу своих действий, назвав евреев своими "врагами" во время суда.
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