Интересные новости из Киева: оказывается, представители Верховной рады не в курсе, о чём именно хотят договориться делегаты Украины в ходе переговоров по Донбассу.
Данные предоставили журналисты "Украинской правды": им удалось взять интервью у председателя фракции "Голос" Сергея Рахманина.
Политик сообщил: ни ранее, ни сейчас у Рады не оказалось данных о том, чем же заняты украинские представители в ТКГ (Трёхсторонней контактной группе).
"Представления о том, что на самом деле обсуждается, как не было, так и нет.
Верховная рада Украины, как высший законодательный представительный орган, фактически в стороне от этого процесса, несмотря на то, что три члена парламента, три главы комитета являются официальными представителями Украины в ТКГ", — высказался Рахманин.
По словам политика, у переговорщиков якобы есть некий "план", который в Раде никогда не видели.
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