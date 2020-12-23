Что обсуждают украинские представители в ТКГ? Ответа нет даже у Рады

Интересные новости из Киева: оказывается, представители Верховной рады не в курсе, о чём именно хотят договориться делегаты Украины в ходе переговоров по Донбассу.

Данные предоставили журналисты "Украинской правды": им удалось взять интервью у председателя фракции "Голос" Сергея Рахманина.

Политик сообщил: ни ранее, ни сейчас у Рады не оказалось данных о том, чем же заняты украинские представители в ТКГ (Трёхсторонней контактной группе).

"Представления о том, что на самом деле обсуждается, как не было, так и нет. Верховная рада Украины, как высший законодательный представительный орган, фактически в стороне от этого процесса, несмотря на то, что три члена парламента, три главы комитета являются официальными представителями Украины в ТКГ", — высказался Рахманин.

По словам политика, у переговорщиков якобы есть некий "план", который в Раде никогда не видели.