Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла сегодня, 17 декабря. Как и все последние публичные политические мероприятия, глава государства провёл её в видеоформате. Отвечал на вопросы президент из своей резиденции в Ново-Огарёво. На мероприятии было аккредитовано 774 журналиста.

Каким годом был 2020-й

Первый вопрос был от журналистов из Магадана о том, был ли это "плохой год"?

Глава государства ответил, что, конечно, нынешний год связан с проблемой пандемии коронавируса и в России "море проблем". Однако привел и позитивные цифры.

Так, по словам Владимира Путина, "падение ВВП в России на 3,6% на данный момент. Это меньше, чем во всех странах ЕС, в США. Промышленное производство "просело" на 3%.

Однако растёт обрабатывающая промышленность. На ноябрь её рост составил 1,1%".

Также, по словам президента, продолжают расти темпы сельскохозяйственного производства. В среднем на 1,8%. По итогам года возможен рост на 2% в этой сфере.

Увеличила обороты и банковская сфера — на 1 триллион 300 миллиардов рублей. Что, по мнению главы государства, говорит об устойчивости российской финансовой системы.

Несмотря на сокращение реальных доходов населения на 3%, реальная зарплата в среднем по стране выросла на 1,5%. Государственный долг снизился на 10 миллиардов долларов. А национальные резервы и Фонд благосостояния населения увеличили свои финансовые объёмы.

Главное, что отметил Путин, — это тот факт, что российский бюджет на 70% не зависит от нефти.

По словам президента, "теперь нельзя говорить о России как о стране-бензоколонке", а вообще, речь идёт о том, что страна постепенно "слезает с нефтяной иглы".

Здравоохранение и пандемия коронавируса

Следующий вопрос был задан по поводу состояния системы здравоохранения и степени ей готовности к борьбе с пандемией. Президент подчеркнул, что "с таким масштабом не оказалась готова столкнуться ни одна система в мире. Но по сравнению со всем остальным миром, наша система оказалась более эффективной".

При этом, говоря о хронологии событий, Путин заявил:

"На момент начала пандемии, мы сразу среагировали на границе с Китаем. И выиграли время. Мы смогли быстро развернуть систему медицинских центров. Потребность в коечных местах на начало пандемии была 95 тысяч, готовность — 50%. Сейчас 275 тысяч мест. При этом 40 центров было развёрнуто по всей стране. На момент начала пандемии было только 8300 врачей-специалистов, сейчас 150 тысяч врачей работает по этому направлению. Мы смогли выстроить систему быстрого перепрофилирования. Плюс ввели доплаты. Быстро развернули производство средств индивидуальной защиты и прочих средств. И не просто в разы, в десятки раз. Например, производство масок было увеличено в 20 раз".

Также глава государства подчеркнул, что "Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию.

Россия стала первой в мире страной, которая начала производить вакцину. И вакцина эффективна и безопасна. Уровень защиты 97%, ни одного случая серьёзных побочных явлений".

Что касается "первичного медицинского звена", то, по словам президента, "про него не забыли" и его развитие идет даже ускоренными темпами. На эту реформу сейчас выделено 550 миллиардов рублей.

О выборах

Далее журналисты на некоторое время отошли от темы пандемии и поинтересовались грядущими выборами. И чем следующая парламентская кампания будет отличаться от предыдущих.

Путин отметил, что основное отличие в степени ответственности российского парламента после принятых конституционных поправок. Парламент теперь будет назначать правительство.

Что касается роли "малых партий" и их шансов, то здесь глава государства напомнил, что это в конечном итоге решать гражданам, избирателям.

Также президент подчеркнул, что практически все политические партии в России сейчас выступают с патриотических позиций, что крайне важно для всей страны.

Вакцинация от коронавируса

Следующий вопрос снова был про пандемию, а именно — про вакцинирование и прошел ли сам Путин вакцинацию.

Президент ответил, что пока не вакцинировался, поскольку пока вакцина не рассчитана на его "возрастную группу". Тем не менее он пообещал, что пройдет эту процедуру при первой же появившейся возможности.

Что касается производства вакцины, то, по словам главы государства, пока есть определённые трудности с производственными мощностями. Хотя и компонентов достаточно. Для этого, в том числе, наша страна работает совместно с другими государствами.

Также Путин ещё раз подчеркнул, что массовая вакцинация необходима, поскольку это один из самых надёжных путей преодоления пандемии. И повторил, что российская вакцина надёжна и безопасна.

Проблемы медицинских работников

Далее было обращение по поводу проблем врачей и иного персонала, работающего в "красных зонах". Проблемы всё те же: нехватка лекарств, врачей и, главное, финансирования.

Президент пообещал разобраться с судьбой средств, выделенных регионам на обеспечение лекарствами от коронавируса и выплаты медикам. Поскольку, как он отметил, ему самому "очень интересно, где же выделенные на эти нужды деньги".

Откуда взялся коронавирус

Ещё один вопрос был задан по поводу конспирологических теорий, связанных с искусственным происхождением вируса. Путин подчеркнул, что главная задача сейчас — не искать виноватых, а совместно, общими усилиями решать проблему пандемии.

Рост цен

Следом у президента спросили о социальной политике и проблемах с ценами на продукты. По словам Путина, эта проблема его "задела", особенно в контексте рекордного в этом году урожая. А потому им и были предложены меры по стабилизации цен.

Об обвинениях западных служб России

Далее шел блок по внешней политике, о "хакерских атаках", "расследованиях по поводу Путина и его семьи". Президент заявил, что Россия не вмешивается в иностранные избирательные процессы и суверенную политику других государств, а расследование по поводу себя и семьи назвал "компиляцией, которую невозможно читать". Активность же госдепа США, ряда сотрудников которые и были, по мнению президента, авторами этого расследования, он объяснил желанием мести и попыткой "повлиять на общественное мнение в РФ".

Будущее Донбасса

Далее был задан вопрос о дальнейшем будущем Донбасса. Путин ответил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса.

Отравление Навального

Задали вопрос и про Алексея Навального и его "отравления". Путин отметил, что Навальный "пользуется поддержкой спецслужб США, но это не значит, что его нужно травить".

Бедность россиян

Далее снова возникла социальная тема, а именно — благосостояния граждан. По словам Путина, "доля населения РФ, живущего за чертой бедности, должна снизиться с 13,5% до 6,5% к 2030 году". И государство работает и будет работать в этом направлении.

Туризм

Следом был вопрос о сроках открытия границ, в том числе и для туризма. По словам Путина, закрытие границ связано с пандемией. А потому границы откроют, когда эта проблема будет решена. При этом президент обещал, что государство будет поддерживать туристическую отрасль. И отметил, что неплохо бы развивать внутренний туризм.

Национальные проекты

Следом президенту задали вопрос по поводу реализации национальных проектов и "большого рывка", который был на повестке в начале года, до начала пандемии.

Путин ответил, что "стратегические цели никуда не исчезли и не откладываются. Хотя коронавирус внёс в повестку свои коррективы.

Тем не менее на прямую поддержку граждан направлено 838 миллиардов рублей. Так же, как были выделены суммы на поддержку пострадавших отраслей.

Но стратегических целей никто не отменял. И правительство работает эффективно. Кадровых перестановок в правительстве пока не планируется".

По словам президента, правительство формировалось под стратегические цели и этим задачам отвечает. По словам Путина, "есть вопросы, требующие дополнительного звена, но в целом задачи выполняются и всё будет по плану".

Изменения в Конституции

Далее был вопрос о том, почему именно в этом году прошли изменения в Конституции. Путин ответил, что "всё хорошо в своё время". При этом он подчеркнул, что фундаментальные основы Конституции не были нарушены или изменены. Конституция, по словам президента, была принята в момент, когда в Москве стреляли танки, и Конституция внесла свою стабилизирующую роль. Но раньше вносить в Конституцию изменения, социальные гарантии было попросту невозможно. Сейчас ситуация позволяет. И более, того нельзя позволить будущим руководителям "не выполнять эти гарантии".

При этом президент подчеркнул, что голосование по поправкам стало фактически референдумом. И этот референдум успешно состоялся, за что Путин в очередной раз поблагодарил граждан.

Цифровое образование и интернет

По итогам второго часа Путин сам выбрал вопрос о цифровом образовании и интернете.

Президент, отметил, что в 2021 году во всех школах страны будет скоростной интернет. И до конца 2021 года должна быть создана универсальная система связи, включающая и Сеть, и телефонную связь для малых населенных пунктов от 500 до 250 человек. На эти цели будет выделено 12,6 миллиарда рублей.

"Северный поток — 2" и политические оппоненты

Следом был вопрос о "Северном потоке — 2" (СП-2) и собеседниках Путина на политическом уровне. Президент отметил, что мировые лидеры — это люди высокого класса подготовки.

"Нет хороших и плохих — есть национальные интересы, и у меня то же самое", — отметил Путин.

Что касается СП-2, то Путин заявил, что этот проект выигрышен для экономики Германии. Поскольку американский сжиженный газ на 20% дороже российского газа. И поэтому СП-2 соответствует национальным интересам Европы и Германии.

По словам Путина, на обе нитки "Потока" осталось 160 километров, то есть проект практически завершен.

"Обнуление" президентских полномочий

Следом прозвучал вопрос об "обнулении" президентских полномочий. Путин на это вопрос ответил, что для себя ещё не принял решение, пойдет ли он на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны — это многого стоит. Формально же разрешение от народа есть.

Дело Сафронова

Далее был вопрос о резонансном деле Ивана Софронова, которого обвиняют в госизмене.

Путин заявил, что "обвинения Сафронова в госизмене не связаны с его журналистской деятельностью.

Рассуждения о том, можно ли будет помиловать Сафронова, преждевременны. Суд должен разобраться. Помилование можно будет обсуждать на следующем этапе".

Дело Фургала

Затем был задан вопрос про губернатора Сергея Фургала и о протестных акциях в его поддержку. А также о том, действительно ли его вина настолько серьёзна.

Путин отметил, что у него с Фургалом не возникало никаких проблем и были добрые отношения. При этом, по словам главы государства, Фургал работал вполне исправно.

Но обвинения серьёзны, поскольку речь идёт об убийствах людей. По словам Путина, "следствие работает". И далее должен работать суд.

Глава государства подчеркнул, что судебная система страны должна абстрагироваться от политики и работать беспристрастно, в том числе и в отношении Фургала.

Об СНГ

Далее был вопрос по поводу Содружества Независимых Государств и того, находится ли эта коалиция в кризисе. По словам Путина, особого кризиса нет и нынешние проблемные ситуации в ряде государств СНГ для Путина вполне привычны и объяснимы.

Говоря об этих проблемах на примере Белоруссии, Путин подчеркнул, что единственное, чего бы хотелось добиться в разрешении этих конфликтов, — это отсутствие вмешательства извне.

Когда закончится пандемия

Следом снова был вопрос о том, когда страна сможет выйти из коронавирусного кризиса и вообще вернуться к докризисным показателям экономики и промышленности.

Путин перечислил отрасли, которые наиболее глубоко были затронуты кризисом. И отметил, что правительство и государство в целом поддерживало эти отрасли: здесь и перенос всех платежей, кроме НДС, дважды была выдача гранта, затем кредит под нулевую ставку, далее кредит под 2% при возможности его полного списания. Был перенос выплат за аренду государственного имущества. И были приняты сокращения малых и средних предприятий в социальные фонды с 30 до 15%. При этом не только на период пандемии.

Кроме пострадавших отраслей была и работа с системообразующими отраслями. По словам Путина, только гражданское судостроение выросло на 30%.

Для граждан была, в том числе, сделана льготная ипотека, что поддержало и строительную отрасль. На поддержку граждан было направлено 4,6 триллиона рублей.

Межконфессиональные отношения и терроризм

Ещё один вопрос затронул тему терроризма и межконфессиональных отношений. Вопрос был о том, где граница между свободой слова и оскорблением чувств верующих.

Путин процитировал постулат о том, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого.

При этом президент подчеркнул, что попирание прав верующих недопустимо. В России — многоконфессиональный мир, "поскольку у нас уже исторически сложились эти отношения", сказал Путин. И этими отношениями "мы очень дорожим".

Конфликт в Нагорном Карабахе

Далее был вопрос про конфликт в Карабахе, о роли Турции в этом конфликте и о том, какие у России интересы в Нагорном Карабахе.

Президент заявил, что позиция России всегда заключалась в мирном разрешении любого конфликта. При этом Россия исходит из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь районов вокруг Карабаха, а сам Карабах должен оставаться в "статусе-кво". С алачинским коридором к Армении.

Позиция Турции Путину также понятна.

Однако ситуация в Карабахе, по мнению российского президента, сложнее, чем просто "нормативные акты". И "у каждого в этом районе своя правда".

Но стороны договорились о том, что боевые действия прекращаются и стороны останавливаются на тех позициях, где они были на момент подписания соглашений. И главное, по мнению Путина, что "люди перестали гибнуть".

Возникли, конечно, определённые инфраструктурные трудности. Но договор даёт основу для дальнейших переговоров и нормализации с раскрытием всего инфраструктурного потенциала региона.

Переговоры, по словам Путина, продолжатся, а Россия готова продолжать осуществлять посреднические и миротворческие функции.

Вопросы от иноСМИ

Были вопросы и от иностранной прессы.

Журналист BBC задал вопрос о "новой холодной войне" и не считает ли Путин, что несёт хотя бы часть ответственности за напряженность в этих отношениях.

Путин ответил. Что по поводу всех инцидентов, в частности по поводу "отравления известного российского блогера", позиция России неизменна — "дайте нам материалы расследования". Но материалы не предоставляются. И ответа, почему эти материалы не предоставляются, нет.

Далее Путин прошёлся по всему спектру текущих геополитических проблем и ответил, что по сравнению с США "мы, да, белые и пушистые". При этом намекнув, что у стран Запада есть проблемы с демократией и в этом отношении политика Запада весьма избирательна, сравнив решения США по Крыму и по Косово. Завершая ответ, Путин процитировал кота Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно".

ФНБ и "международные сертификаты" для привитых от коронавируса

Также у Путина спросили про Фонд национального благосостояния (ФНБ) и вообще про нынешнюю структуру российской экономики особенно в период пандемии. Также был задан вопрос о возможности введения "международных сертификатов" для привитых людей.

Президент отметил, что даже привитые люди в редких случаях могут быть переносчиками вируса, поэтому о сертификатах речи пока не идёт.

Что касается Фонда национального благосостояния, то, по словам Путина, он вырос. Это подушка безопасности. Впрочем отсутствие трат из него нет не потому, что Россия "готовится к потрясениям", а в силу, например, законодательных ограничений. Тем не менее Россия регулярно тратит средства из фонда. Прежде всего на социальные нужды и стратегические проекты.

СНВ-3 и "гонка вооружений"

Далее последовал вопрос про судьбу СНВ-3 и вопрос перспектив "гонки вооружений".

Путин ответил, что если ничего не произойдёт, то в феврале этот договор перестанет существовать. И здесь нужен какой-то ответ со стороны США.

Что касается гонки вооружений, то, по словам президента, она началась и инициировали её Штаты, выйдя из договора по ПРО. Однако мы адекватно ответили на этот вызов гиперзвуковыми ракетами.

И это оружие, конечно, повлияло на глобальный геополитический ландшафт. При этом сейчас Россия работает над оборонными системами. Глава государства выразил уверенность, что эти системы также будут созданы в обозримом будущем.

Президент отметил, что Россия будет делать всё для обеспечения безопасности страны и её народа.

Новый год. Как отпразднуем

Последним на конференции был задан про Новый год, за что президент поднимет тост в новогоднюю ночь.

"Год был сложным, но в новейшей истории России уже были сложности. И что касается тостов, то в этой связи тостов у меня много. Важно только, чтобы количество напитков было умеренным", — сказал президент.

Но главный тост, по словам президента, у него один — "за Россию".

И в итоге, возвращаясь к теме поддержки семей и детей, Путин заявил, что государство сделает подарки на Новый год семьям с детьми до семи лет — таким семьям будет выделено по пять тысяч рублей.

Конференция президента продлилась более четырёх часов. На ней прозвучали самые разные вопросы, касающиеся внешней и внутренней, региональной и федеральной политики. Были вопросы об экологии, культуре, экономике и даже о "сетевой травле" из регионов и федеральных СМИ. Президент, к слову, именно на этой пресс-конференции был, кажется, максимально общителен и подробен в своих ответах.