Стратегическая авиация РФ и КНР стала сюрпризом для Японии

Совместное патрулирование границ России и Китая силами авиации двух стран обеспокоило Японию: власти отдали приказ экстренно поднять самолёты-перехватчики.

Как оказалось, Токио никто не предупредил, поэтому появление сразу восьми стратегических единиц авиации (четырёх российских Ту-95МС и четырёх китайских Хун-6К) привело к негативным комментариям. Маршрут пилотов пролегал через акватории Японского и Восточно-Китайского морей.

"Были экстренно были подняты в воздух истребители Воздушных сил самообороны. Япония не получала никакого предупреждения от России и Китая о своих планах. В связи с этим наша страна выразила обеспокоенность по дипломатическим каналам российской и китайской сторон", — высказался по ситуации генеральный секретарь правительства Кацунобу Като.

Отметим, что поставленные задачи российские пилоты выполнили успешно, о чём сообщили в Минобороны РФ.