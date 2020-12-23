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Стратегическая авиация РФ и КНР стала сюрпризом для Японии

Мир

Совместное патрулирование границ России и Китая силами авиации двух стран обеспокоило Японию: власти отдали приказ экстренно поднять самолёты-перехватчики.

Стратегическая авиация РФ и КНР стала сюрпризом для Японии

Как оказалось, Токио никто не предупредил, поэтому появление сразу восьми стратегических единиц авиации (четырёх российских Ту-95МС и четырёх китайских Хун-6К) привело к негативным комментариям. Маршрут пилотов пролегал через акватории Японского и Восточно-Китайского морей.

"Были экстренно были подняты в воздух истребители Воздушных сил самообороны. Япония не получала никакого предупреждения от России и Китая о своих планах.

В связи с этим наша страна выразила обеспокоенность по дипломатическим каналам российской и китайской сторон", — высказался по ситуации генеральный секретарь правительства Кацунобу Като.

Отметим, что поставленные задачи российские пилоты выполнили успешно, о чём сообщили в Минобороны РФ.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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