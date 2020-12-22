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Что будет, если Россию отключат от SWIFT: комментарий эксперта

Экономика

Очередные неприятные "сюрпризы" готовят для России в Вашингтоне. По данным Reuters, команда Байдена рассматривает ряд ограничений для нашей страны, в числе которых отключение от SWIFT.

Что будет, если Россию отключат от SWIFT: комментарий эксперта

Напомним, что SWIFT — система, которая используется на международном уровне для совершения платежей и передачи платёжных данных. В случае отключения Россия может оказаться в частичной "финансовой изоляции", что ударит по платежам за операции импорта и экспорта.

Если нашу страну действительно отключат от SWIFT, каковы будут последствия? Мыслями поделился Олег Александров, директор консалтинговой группы "ЦЭФК ГРУПП". Специальный материал, только на "Правде. Ру".

"Последствия могут быть очень негативными"

Эксперт отмечает, что большая часть расчётов производится через иностранную валюту. Соответственно, все операции через евро или доллар осуществляются в том числе зачислением платежей через систему SWIFT. Поэтому последствия "отключения" могут и впрямь оказаться негативными.

"К сожалению, наша система международных расчётов, которую не так давно создал Центральный банк, в мире по-прежнему используется недостаточно.

Поэтому отключение от SWIFT может существенно сказаться на нашей внешнеэкономической деятельности, в том числе на реализации контрактов в сфере углеводородов, лесоматериалов и так далее", — подчёркивает Александров.

Касательно способов решения проблемы: нужно обращаться к опыту тех стран, которые уже испытали на себе отключение SWIFT. Например, Иран в своё время тоже был отключён, но стал пользоваться площадками других стран для осуществления операций. Возможно, стоит подумать об использовании такого опыта.

"Но отключение, конечно, всё равно будет негативно высказываться. Как минимум потому, что появятся дополнительные посредники, а значит, операции станут дороже", — резюмирует Александров.

Эксклюзивный материал "Правды. Ру".

Автор: Константин Шапров
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