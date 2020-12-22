Очередные неприятные "сюрпризы" готовят для России в Вашингтоне. По данным Reuters, команда Байдена рассматривает ряд ограничений для нашей страны, в числе которых отключение от SWIFT.
Напомним, что SWIFT — система, которая используется на международном уровне для совершения платежей и передачи платёжных данных. В случае отключения Россия может оказаться в частичной "финансовой изоляции", что ударит по платежам за операции импорта и экспорта.
Новые ограничения станут "ответом" на хакерские атаки "российских взломщиков", сообщает Reuters.
Также стоит ввести санкции против конкретных лиц, в частности, некоторых российских олигархов и руководителей компаний, уверены в Вашингтоне.
"Символических [мер] не хватит. Надо, чтобы русские знали, что мы даём отпор", — уверен Эдвард Фишман, представитель Атлантического совета.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.