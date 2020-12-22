"Россия без SWIFT": новая идея для Джо Байдена

Очередные неприятные "сюрпризы" готовят для России в Вашингтоне. По данным Reuters, команда Байдена рассматривает ряд ограничений для нашей страны, в числе которых отключение от SWIFT.

Напомним, что SWIFT — система, которая используется на международном уровне для совершения платежей и передачи платёжных данных. В случае отключения Россия может оказаться в частичной "финансовой изоляции", что ударит по платежам за операции импорта и экспорта.

Новые ограничения станут "ответом" на хакерские атаки "российских взломщиков", сообщает Reuters.

Также стоит ввести санкции против конкретных лиц, в частности, некоторых российских олигархов и руководителей компаний, уверены в Вашингтоне.