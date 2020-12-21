МВД Белоруссии создано специальную базу, в которую будут заноситься все участники несанкционированных акций протеста в республике.
Также в базу будут внесены участники оппозиционных чатов и блогеры, контент которых противоречит позиции государства.
"Мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать, рывок, который позволяет этих граждан устанавливать", — отметил заместитель главы МВД Юрий Назаренко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.