В Белоруссии создали базу с участниками акций протеста

МВД Белоруссии создано специальную базу, в которую будут заноситься все участники несанкционированных акций протеста в республике.

Также в базу будут внесены участники оппозиционных чатов и блогеры, контент которых противоречит позиции государства.