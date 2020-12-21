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В Белоруссии создали базу с участниками акций протеста

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

МВД Белоруссии создано специальную базу, в которую будут заноситься все участники несанкционированных акций протеста в республике.

Также в базу будут внесены участники оппозиционных чатов и блогеры, контент которых противоречит позиции государства.

"Мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать, рывок, который позволяет этих граждан устанавливать", — отметил заместитель главы МВД Юрий Назаренко.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
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