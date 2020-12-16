В достаточно восторженных и оптимистичных тонах встретили в Японии факт "победы" (пока она не объявлена, но всем уже очевидна) Джо Байдена. Однако, если политики заверили Штаты в "мире и хороших отношениях", а также решили "идти на сближение", простые японцы во мнениях разошлись.
"Япония ищет более тесные связи? Как Япония могла бы стать ближе к США? Превратиться в 51-й штат?" — задаётся вопросом пользователь BertieWooster.
Каковы плюсы и минусы дружбы Японии и Штатов? На что надеяться обеим сторонам? Рассказывает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Только для сайта "Правда. Ру".
Эксперт отмечает: в США никаких коренных исторических, тектонических сдвигов в отношениях с Японией не происходит. Какие бы там президенты ни были, какие бы администрации ни менялись.
"Для США Япония всегда, начиная с окончания Второй мировой войны была, есть и будет главной опорой, военной прежде всего, в Азии, да и не только в Азии, во всём мире.
Именно в Японии находятся самые крупные зарубежные вооруженные силы Соединённых Штатов, базы. Оттуда Штаты контролируют не только Азиатско-Тихоокеанский регион, но и могут доставать, например, Ближний Восток", — рассказывает Кистанов.
В советское время, вспоминает эксперт, наши журналисты писали, что военные базы США на Окинаве — это пистолет, представленный к телу Азии. Если убрать "журналистский налёт", это правильно.
Для Японии, продолжает эксперт, США были, есть и будут краеугольным камнем внешней политики, политики в сфере безопасности. В этом отношении в Токио всегда опирались на союз с Соединёнными Штатами.
"Во времена минувшей холодной войны Штаты были для Японии покровителем, защитником от так называемой советской угрозы.
Сейчас Советский Союз распался и быстренько нашли новую угрозу в лице Китая, ядерного потенциала Северной Кореи.
И это всё возводится в фундамент, в основание необходимости укреплять военный союз с Соединёнными Штатами, что на самом деле и происходит", — отмечает Кистанов.
Особенно сильно союз укрепился за период Синдзо Абэ: Штаты раскрыли над Японией "ядерный зонтик". Япония, конечно, позиционирует себя как боец за ядерное разоружение, но тихонечко умалчивает о том, что пользуется ядерным зонтиком.
Также Соединённые Штаты рассматриваются в качестве гаранта безопасности от этих китайских посягательств.
Что касается азиатско-тихоокеанской стратегии, напоминает эксперт, — это любимое детище Абэ, он её проводит с 2012 года. А выдвинул вообще в 2006–2007 годах.
"Цель — освободить от всякой "шелухи" на основе пропагандизма, сдерживание Китая. А Китай для Японии играл главную военную угрозу.
Поэтому они радостно с обеих сторон — Соединённых Штатов и Японии — говорят, что эта тихоокеанская стратегия Абэ будет продолжена.
Но Китаю это не очень будет нравиться", — комментирует Кистанов.
Конечно, есть и минусы таких "отношений". Япония уже платит тем, что предоставила свою территорию для Соединённых Штатов.
Фактически Япония сейчас является (она всегда являлась) "непотопляемым авианосцем". И в период холодной войны, когда Советский Союз существовал, этот "непотопляемый авианосец" был направлен против Советского Союза.
"Но, я подчёркиваю, это не японский "непотопляемый авианосец", это американский "непотопляемый авианосец". Об этом ещё говорит бывший премьер-министр Ясухиро Накасонэ", — уточняет эксперт.
А теперь, напоминает Кистанов, в рамки официальной возвели "китайскую угрозу", а значит, "авианосец" направят против Китая. Хотя, наверное, в прицеле этого авианосца остаётся и Россия.
"Япония будет тогда в прицеле китайских вооруженных сил. Китайцы будут наносить удары по американским базам в Японии. И Северная Корея тоже нацелилась на Японию.
Япония в заложниках находится, как и Южная Корея у Ким Чен Ына по этому поводу. Вот такими опасностями она расплачивается", — резюмирует эксперт.
Специально для сайта "Правда. Ру".
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