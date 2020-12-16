"Непотопляемый авианосец": каков курс отношений США и Японии

В достаточно восторженных и оптимистичных тонах встретили в Японии факт "победы" (пока она не объявлена, но всем уже очевидна) Джо Байдена. Однако, если политики заверили Штаты в "мире и хороших отношениях", а также решили "идти на сближение", простые японцы во мнениях разошлись.

"Япония ищет более тесные связи? Как Япония могла бы стать ближе к США? Превратиться в 51-й штат?" — задаётся вопросом пользователь BertieWooster.

Каковы плюсы и минусы дружбы Японии и Штатов? На что надеяться обеим сторонам? Рассказывает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Только для сайта "Правда. Ру".

Япония для США: "пистолет, представленный к телу Азии"

Эксперт отмечает: в США никаких коренных исторических, тектонических сдвигов в отношениях с Японией не происходит. Какие бы там президенты ни были, какие бы администрации ни менялись.

"Для США Япония всегда, начиная с окончания Второй мировой войны была, есть и будет главной опорой, военной прежде всего, в Азии, да и не только в Азии, во всём мире. Именно в Японии находятся самые крупные зарубежные вооруженные силы Соединённых Штатов, базы. Оттуда Штаты контролируют не только Азиатско-Тихоокеанский регион, но и могут доставать, например, Ближний Восток", — рассказывает Кистанов.

В советское время, вспоминает эксперт, наши журналисты писали, что военные базы США на Окинаве — это пистолет, представленный к телу Азии. Если убрать "журналистский налёт", это правильно.

США для Японии: "краеугольный камень внешней политики"

Для Японии, продолжает эксперт, США были, есть и будут краеугольным камнем внешней политики, политики в сфере безопасности. В этом отношении в Токио всегда опирались на союз с Соединёнными Штатами.

"Во времена минувшей холодной войны Штаты были для Японии покровителем, защитником от так называемой советской угрозы. Сейчас Советский Союз распался и быстренько нашли новую угрозу в лице Китая, ядерного потенциала Северной Кореи. И это всё возводится в фундамент, в основание необходимости укреплять военный союз с Соединёнными Штатами, что на самом деле и происходит", — отмечает Кистанов.

Особенно сильно союз укрепился за период Синдзо Абэ: Штаты раскрыли над Японией "ядерный зонтик". Япония, конечно, позиционирует себя как боец за ядерное разоружение, но тихонечко умалчивает о том, что пользуется ядерным зонтиком.

Также Соединённые Штаты рассматриваются в качестве гаранта безопасности от этих китайских посягательств.

"Любимое детище Абэ": Япония не прочь позлить Китай

Что касается азиатско-тихоокеанской стратегии, напоминает эксперт, — это любимое детище Абэ, он её проводит с 2012 года. А выдвинул вообще в 2006–2007 годах.

"Цель — освободить от всякой "шелухи" на основе пропагандизма, сдерживание Китая. А Китай для Японии играл главную военную угрозу. Поэтому они радостно с обеих сторон — Соединённых Штатов и Японии — говорят, что эта тихоокеанская стратегия Абэ будет продолжена. Но Китаю это не очень будет нравиться", — комментирует Кистанов.

"За всё приходится платить"

Конечно, есть и минусы таких "отношений". Япония уже платит тем, что предоставила свою территорию для Соединённых Штатов.

Фактически Япония сейчас является (она всегда являлась) "непотопляемым авианосцем". И в период холодной войны, когда Советский Союз существовал, этот "непотопляемый авианосец" был направлен против Советского Союза.

"Но, я подчёркиваю, это не японский "непотопляемый авианосец", это американский "непотопляемый авианосец". Об этом ещё говорит бывший премьер-министр Ясухиро Накасонэ", — уточняет эксперт.

А теперь, напоминает Кистанов, в рамки официальной возвели "китайскую угрозу", а значит, "авианосец" направят против Китая. Хотя, наверное, в прицеле этого авианосца остаётся и Россия.

"Япония будет тогда в прицеле китайских вооруженных сил. Китайцы будут наносить удары по американским базам в Японии. И Северная Корея тоже нацелилась на Японию. Япония в заложниках находится, как и Южная Корея у Ким Чен Ына по этому поводу. Вот такими опасностями она расплачивается", — резюмирует эксперт.

Специально для сайта "Правда. Ру".