"Стать 51-м штатом": в Японии удивились "сближению" с США

В достаточно восторженных и оптимистичных тонах встретили в Японии факт "победы" (пока она не объявлена, но всем уже очевидна) Джо Байдена. Однако если политики заверили Штаты в "мире и хороших отношениях", а также решили "идти на сближение", простые японцы во мнениях разошлись.

Итак, вот что пишет издание JapanToday: Япония стремится укрепить связи с Соединёнными Штатами и тесно работать над реализацией своего видения "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона.

"Мы надеемся сделать японо-американские отношения ещё лучше и ещё более тесно сотрудничать с избранным президентом Байденом", — объявил главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като для СМИ.

Материал, в котором описывалась "стратегия" Японии в отношении дружбы с США, вызвал бурную реакцию — и вот что пишут на JapanToday японцы, узнавшие про новый виток "тесной дружбы".

"Ещё ближе"

"[Япония ]ищет более тесные связи? Как Япония могла бы стать ближе к США? Превратиться в 51-й штат?", — задаётся вопросом пользователь BertieWooster.

"Решать будет Китай"

"Китай решит и укажет Японии, каковы отношения и каковы ставки в работе с США", — уверен non party.

"Америку больше не будет "вести" идиот"

"Это не новость. Каждая страна ищет лучших отношений с США при администрации Байдена. Кроме, может быть, Израиля. Америку больше не будет "вести" идиот", — рассказывает OssanAmerica.

"Может, идти своим путём?"

"Япония похожа на отвергнутую девушку, которая хочет возродить прошлую интрижку. Может быть, для США будет лучше позволить Японии идти своим путём", — ставит вопрос Nasakenai.

"Большая ошибка"