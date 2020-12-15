Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко призвал власти страны решить конфликт с Россией по принципу "пацанских разборок".

Так он прокомментировал недавнее введение Москвой санкций против Киева.

"Сейчас парламенту и фракции "Слуга народа" нужно дать "ответочку". На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне", — отметил Шевченко.