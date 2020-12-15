"Мы не так сильны": украинский генерал раскрыл карты Киева

Разговоры с Россией с позиции силы — плохая для Украины стратегия. Хотя бы потому, что у Киева нет достаточной мощи для переговоров в таком ключе.

Рассказывая о столь часто звучащих "силовых вариантах" решения множества проблем, украинский генерал Сергей Кривонос сообщил журналисту "Обозревателя": Владимир Путин точно не позволит сделать так, чтобы его рейтинги упали в глазах соотечественников.

"Мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь всё равно съест и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь", — привёл аналогию Кривонос.

Также генерал отметил, что Путин чувствует себя уверенно, а значит, на уступки как верховный главнокомандующий не согласится.

Так что лучше всего пока "держать медведя на расстоянии", а "силовые переговоры" начинать лишь тогда, когда накопится достаточная для этого мощь.