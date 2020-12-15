"Им не привыкать": эксперт о "расшатывании" Китая и страхах его властей

Выступая на 32 съезде партии, Владимир Жириновской вспомнил про КНР и его стремительное укрепление в политическом и в экономическом планах. Однако недоброжелатели не дремлют: если найти "китайского Горбачёва", то он сможет ослабить страну.

"Что будет делать Америка и Западный мир? Китай расшатывать. Пусть Россия живет как хочет, а по Китаю ударим. Что будут делать? Внедрять китайского "Горбачёва". Это можно сделать, ибо огромное количество китайцев учится за рубежом, миллионы, десятки миллионов.Потом они возвращаются. Там их можно обработать", — сделал заявление Жириновской.

Шутки шутками, но есть ли какие-то реальные проблемы и угрозы, которых стоит опасаться Пекину? Что может "расшатать" Китай?

Рассказывает для читателей "Правды. Ру" руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Истоки борьбы за Китай: по страницам истории

"Что же можно сказать на слова Владимира Вольфовича Жириновского? Начнём с того, что США никогда не теряли надежду на то, чтобы установить в Китае проамериканское правительство", — рассказывает Котков.

Эксперт объясняет: истоки борьбы за Китай (в Америке об этом так в открытую и говорили в середине XX века и даже в первой половине XX века) уходят ещё в эпоху, когда в Китае была свергнута монархия и на её месте появилась республика.

"Не секрет, что США сделали ставку на режим Гоминьдана во главе с Чаном Кайши и активно ему помогали в борьбе с коммунистами, которых, как известно, возглавлял Мао Цзэдун. Советский Союз в свою очередь делал всё для того, чтобы победили коммунисты, потому что руководство Советского Союза понимало, что если победят в Китае силы крайне враждебно настроенные по отношению к Советскому Союзу, то это означает, что Советскому Союзу придется работать на два фронта", — разъясняет Котков.

Поэтому, уточняет эксперт, в 40-е годы XX века, после Второй мировой войны, Советский Союз во главе с товарищем Сталиным сделал всё для того, чтобы в Китае к власти пришли люди, в той или иной степени лояльно настроенные по отношению к Советскому Союзу.

Тем не менее, американцы не теряли надежд на то, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Всё-таки им удалось сохранить под контролем остров Тайвань, где продолжала и продолжает существование та Китайская Республика, которая была континентальном Китаем до 1949 года.

Стоит вспомнить и события на площади Тяньаньмэнь 1989 года, которые имели место не без активного подстрекательства со стороны Соединённых Штатов и их сателлитов.

Классический американский рецепт: подавать "холодным"

"Когда Китай усилился как в экономическом, так и в политическом отношении, Штаты (это уже наше время) объявили Китай своим главным противником и своей политикой, по сути, подталкивают Китай к тому, чтобы он повторил путь Советского Союза, то есть ввязался в холодную войну с Соединёнными Штатами", — объясняет Котков.

Логичный вопрос: готов ли Китай к "схватке" всё ли в нём так "прекрасно"? Если смотреть со стороны — то да: за 40 лет страна, которая начинала "с ведром риса", превратилась в промышленную высокотехнологичную сверхдержаву. Поэтому естественно, что для Штатов Китай становится главным геополитическим противником.

"Причём во главе Китая находится режим, который Штаты никак не могут контролировать. Во всяком случае, рычаги давления на него изнутри довольно слабы, возможны лишь экономические рычаги давления или финансовые рычаги давления снаружи. Изнутри такие рычаги у Соединённых Штатов как бы не просматриваются, по крайней мере, явно мы этого не видим", — уточняет Котков.

Однако Китай, конечно же, сталкивается с вызовами. И вызовы эти весьма серьёзны. Например, доказательством является внедрение системы социального кредита.

"Я думаю, что уже многие знают, о чём идет речь. Это деление людей на категории, получение людьми, в зависимости от их поведения, соответствующих баллов. Создавая такую систему, что пытается сделать Китай? Китай, основываясь на опыте китайской истории, исходит из того, что та или иная власть в Китае, когда достигала своего пика, начинала клониться к упадку. Как считают китайские аналитики, сегодня Китай к этому пику приблизился. А после этого пика непременно должен наступить упадок. И чтобы купировать проявления этого упадка, в Китае и решили ввести систему социального кредита", — рассказывает Котков.

Чего опасается Китай: "Перестройка 2.0"

Китай продолжает оставаться тоталитарным государством, где власть принадлежит одной партии, и где много что запрещено.

Все интересующиеся люди знают, что в Китае запрещен Facebook, в Китае запрещен Google, запрещены многие мессенджеры. То есть запрещены те вещи, которые "завязаны" на Соединённые Штаты.

Дабы этому противостоять, Китай создал свои собственные социальные сети, свои собственные мессенджеры, и под это дело в том числе вводится политика социального кредита для того, чтобы купировать возможные угрозы.

"Возможные угрозы какие? В Китае за последние 40 лет очень вырос уровень жизни, но в то же время, простые китайцы понимают, что они лишены многих тех, как им кажется, свобод и привилегий, какие есть у жителей западных стран. Ведь не секрет, что за последние 40 лет миллионы китайцев обучались за границей, проживали там, они видели, как там живут. И внутренне многим из них, наверное, хотелось бы тоже жить так, как живут в Америке, как живут в Западной Европе. Но власти понимают, к чему это может привести", — продолжает Котков.

Эксперт напоминает: мы из собственного опыта знаем, чем закончилась перестройка. Форсированное изменение государственного строя и форсированное изменение экономики привело к краху СССР.

Если, предположим, кто-то (не дай бог) будет заниматься тем же самым в Китае, произойдет ровно то же самое. Власти Китая это прекрасно понимают, именно поэтому в Китае пытаются с этим бороться.

"Китаю не привыкать"

"Но я хочу особо подчеркнуть: пока эта борьба со стороны Китая носит пассивно-односторонний характер. Что я имею в виду? Советский Союз имел возможность победить Соединённые Штаты в холодной войне, если бы он предложил миру некую идею, которая бы этот мир увлекла. На раннем этапе существования Советского Союза в 1920–1930 годы такая идея была. А после 1956 года идеология в Советском Союзе превратилась по сути в богословие — это уже были комментарии на комментарии на комментарии. И никаких новых идей не возникало", — уточняет Котков.

В Китае развитие социализма в идеологическом плане не стоит на месте, но надо понимать, что эти идеи не выходят за пределы Китая. И это минус.

"Единственное пока в идеологическом плане, что Китай, на мой взгляд, сумел за последние 40 лет дать миру и это людей привлекло — TikTok. Но одного TikToka мало. TikTok — это, согласитесь, не идеология", — резюмирует Котков.

Так что пока сопротивление Китая носит во многом пассивный характер, что, конечно, хорошо. С другой стороны, у Китая имеется огромный опыт независимого существования: на протяжении веков страна развивалась во многом обособленно от остального мира.

Поэтому, как говорится, Китаю не привыкать.

Только для сайта "Правда. Ру".