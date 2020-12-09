Нью-Йорк готов к новым протестам. Теперь из-за всеобщей вакцинации

В Нью-Йорке власти решили сделать вакцинацию от коронавируса обязательной и даже подготовили соответствующий законопроект.

Автор закона Линда Розенталь пояснила, что вакцинация будет обязательной "в определенных ситуациях", к коим относятся "клинические данные, доказывающие безопасность получения такой вакцины для человека." То есть, избежать вакцинации смогут только те, у кого есть медицинские противопоказания.

Эта инициатива вызвала волну негатива со стороны жителей штата. Пока только в соцсетях.

Критики вспомнили законопроект штата об абортах 2019 года и задались вопросом:

Куда делись наши права контролировать свои собственные тела?

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"Только настоящие нацисты могут заставить людей участвовать в огромном медицинском эксперименте, — написал один ньюйоркцев в своем твиттере. — Даже Россия, злая Немезида демонического истеблишмента, сделала вакцину добровольной. Я думаю, что 2020 год показал истинный характер неолибералов и их жестокий авторитаризм."

К слову, Ассоциация американских врачей и хирургов, выступает против "всеобщей" вакцинации, называя её нарушением прав человека.