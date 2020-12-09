Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
В самой известной "сталинке" Москвы произошел пожар
Слуцкий: воюя с СП-2 США бьют по европейской безопасности
Вакцина от COVID или бокал шампанского? – вот в чём вопрос…
Трутнев предложил считать жителей Аляски российскими гражданами
Тихановская потребовала от США решительности в свержении Лукашенко
"Подмочил репутацию": британский авианосец "затонул" в порту
Какими лекарствами запастись при пандемии, рассказал профессор
Саркози грозит четыре года тюрьмы за "торговлю влиянием"
Илон Маск переехал в Техас из Калифорнии

Нью-Йорк готов к новым протестам. Теперь из-за всеобщей вакцинации

Мир

В Нью-Йорке власти решили сделать вакцинацию от коронавируса обязательной и даже подготовили соответствующий законопроект.

Автор закона Линда Розенталь пояснила, что вакцинация будет обязательной "в определенных ситуациях", к коим относятся "клинические данные, доказывающие безопасность получения такой вакцины для человека." То есть, избежать вакцинации смогут только те, у кого есть медицинские противопоказания.

Эта инициатива вызвала волну негатива со стороны жителей штата. Пока только в соцсетях.

Критики вспомнили законопроект штата об абортах 2019 года и задались вопросом:

Куда делись наши права контролировать свои собственные тела?

Нью-Йорк готов к новым протестам. Теперь из-за всеобщей вакцинации. пост
© twitter.com

"Только настоящие нацисты могут заставить людей участвовать в огромном медицинском эксперименте, — написал один ньюйоркцев в своем твиттере. — Даже Россия, злая Немезида демонического истеблишмента, сделала вакцину добровольной. Я думаю, что 2020 год показал истинный характер неолибералов и их жестокий авторитаризм."

К слову, Ассоциация американских врачей и хирургов, выступает против "всеобщей" вакцинации, называя её нарушением прав человека.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Нью-Йорк готов к новым протестам. Теперь из-за всеобщей вакцинации
В самой известной "сталинке" Москвы произошел пожар
Стройку завода Tesla в Германии могут сорвать зимующие змеи
Слуцкий: воюя с СП-2 США бьют по европейской безопасности
Шесть участников испытаний вакцины от коронавируса умерли в США
Вакцина от COVID или бокал шампанского? – вот в чём вопрос…
Трутнев предложил считать жителей Аляски российскими гражданами
Тихановская потребовала от США решительности в свержении Лукашенко
"Подмочил репутацию": британский авианосец "затонул" в порту
Какими лекарствами запастись при пандемии, рассказал профессор
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Он сгнил": Петросян рассказал правду о смерти Джигарханяна
Российский шоу-бизнес
Юмористке "Аншлага" осталось жить полтора года
Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер Олег Артюков Водородная гонка: зачем это России Олег Артюков Василий Амирджанов В МГУ рассказали об упавшем настроении россиян Василий Амирджанов
Комментарии
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Депутат Мосгордумы: бюджет Москвы плохой — и это не изменить
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Крым подошел к "последнему рубежу" обезвоживания
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников