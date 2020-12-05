Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская направила папе Римскому Франциску "открытое письмо", в котором написала про события в республике после президентских выборов.

"Сегодня Светлана Тихановская отправила открытое письмо папе Римскому Франциску. Это ответ на его энциклику Fratelli Tutti ("Все братья"), опубликованную 3 октября… В своем письме Светлана Тихановская рассказывает о событиях в Беларуси, героизме мирного народа и призывает папу Франциска поддержать белорусов в их стремлении к "лучшей политике" и "социальной дружбе", о которых он сам говорил в энциклике", — сообщили представители Тихановской.