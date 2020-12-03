В Швейцарии впервые зафиксировали случай заражения коронавирусной инфекцией домашней кошки.
Но животное не может распространять или передавать вирус.
Отмечается, что в случае пандемии коронавируса главную роль играет передача вируса от одного человека другому.
Как сообщает РИА "Новости", случаи заражения "ковидом" животных фиксируется во всех странах мира. Болезнь выявляют не только у домашних, но и у диких животных.
Так, COVID-19 обнаружили у четырёхлетней самки малайского тигра, проживающей в зоопарке Бронкса. Ветеринары провели соответствующий тест. Предполагается, что животное заразилось от больного сотрудника, который за ним ухаживал. Это первый в мире случай инфицирования коронавирусом у тигра.
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