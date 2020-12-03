В Швейцарии впервые выявили COVID-19 у домашней кошки

В Швейцарии впервые зафиксировали случай заражения коронавирусной инфекцией домашней кошки.

Но животное не может распространять или передавать вирус.

Отмечается, что в случае пандемии коронавируса главную роль играет передача вируса от одного человека другому.

Как сообщает РИА "Новости", случаи заражения "ковидом" животных фиксируется во всех странах мира. Болезнь выявляют не только у домашних, но и у диких животных.

Так, COVID-19 обнаружили у четырёхлетней самки малайского тигра, проживающей в зоопарке Бронкса. Ветеринары провели соответствующий тест. Предполагается, что животное заразилось от больного сотрудника, который за ним ухаживал. Это первый в мире случай инфицирования коронавирусом у тигра.