Первый в мире случай заражения коронавирусом у тигра выявлен в США

У Нади, 4-летней самки малайского тигра, проживающей в зоопарке Бронкса, обнаружен коронавирус. Ветеринары провели соответствующий тест, который оказался положительным, заявляют представители зоопарка. Предположительно, Надя заразилась от больного сотрудника. Это первый в мире случай инфицирования коронавирусом у тигра.

В конце марта у Нади, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов развился сухой кашель. На данный момент состояние животных удовлетворительное, есть все признаки потенциального выздоровления. Сотрудники зоопарка пристально следят за состоянием животных. Они также отметили, что их "открытие" поможет специалистам понять особенности коронавируса.

Зоопарк Бронкса перестал пускать посетителей еще 16 марта.

Ранее Pravda. ru сообщала о том, что ученые выявили у кошек способность заражаться коронавирусом. До эпидемии таких случаев выявлено не было.