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"Магазинчик НАТО": по карману ли Украине покупки у альянса

Мир

Первую в истории страны сделку без посредников по закупкам через структуры НАТО провели в Минобороны Украины. Об этом рассказывают представители миссии Украины при НАТО.

"Магазинчик НАТО": по карману ли Украине покупки у альянса

"Поздравляем Минобороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и закупкам для нужд ВСУ", — уточняют в пресс-службе.

Насколько важна данная сделка? Какие перспективы для Киева она открывает? Комментирует Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ. Только на сайте "Правда. Ру".

Закупка "символического характера"

"Я думаю, что пока никакого особого значения это иметь не будет. Дело в том, что закупки натовских вооружений — дело достаточно дорогостоящее и, как правило, его могут себе позволить только те страны, которые являются членами альянса, обладают достаточно развитой экономикой и перешли на стандарт НАТО достаточно давно", — рассказывает Безпалько.

Эксперт отмечает: для Украины закупка носит скорее символический характер, при этом подаётся в СМИ как наращивание сотрудничества с НАТО. Но в реальности это ничего не значит.

"С 2014 года Украина закупала запчасти двигателя для бронетранспортёра ещё советского образца в России через посредников. Сейчас через немецкие фирмы она закупает необходимое для атомных электростанций. Так что от зависимости от России на самом деле Украине никуда не деться", — уверен Безпалько.

Главная проблема: у Украины нет денег

"Самая главная проблема Украины, её Минобороны — нет денег. Выделили очередной транш Международного валютного фонда. Сейчас Министерство финансов Украины пытается экономить", — уточняет Безпалько.

Эксперт приводит пример: ряд судебных органов не может рассылать корреспонденцию, потому что нет денег на конверты и марки. И только когда появятся деньги на конверты и марки для бюджетников тогда, возможно, что-то останется и для армии.

"Конечно, украинское правительство было бы радо, если бы в рамках этих "закупок" им просто взяли и подарили вооружение. То есть дали денег на него. Но, я думаю, что так поступать на Западе не будут", — резюмирует Безпалько.

Только на сайте "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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