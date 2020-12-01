Сделка века: Киев впервые "закупился" в НАТО без посредников

Первую в истории страны сделку без посредников по закупкам через структуры НАТО провели в Минобороны Украины. Об этом рассказывают представители миссии Украины при НАТО.

"Поздравляем Минобороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и закупкам для нужд ВСУ", — уточняют в пресс-службе.

По предварительным данным, первая "самостоятельная" покупка Украины — гусеничные ленты под БМП.

Напомним, что ещё в феврале 2020 года Украина присоединилась к программе "расширенного партнёрства по снабжению" НАТО и даже сделала "контрольную закупку".