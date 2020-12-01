Первую в истории страны сделку без посредников по закупкам через структуры НАТО провели в Минобороны Украины. Об этом рассказывают представители миссии Украины при НАТО.
"Поздравляем Минобороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки!
Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и закупкам для нужд ВСУ", — уточняют в пресс-службе.
По предварительным данным, первая "самостоятельная" покупка Украины — гусеничные ленты под БМП.
Напомним, что ещё в феврале 2020 года Украина присоединилась к программе "расширенного партнёрства по снабжению" НАТО и даже сделала "контрольную закупку".
"Мы намерены приобрести в агентстве НАТО те вещи, которые не производятся в Украине, и которые мы не можем покупать по межправительственным соглашениям", — рассказал тогда министр обороны страны Андрей Загороднюк.
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