Названа дата инаугурации Санду

Победившая в президентских выборах в Молдавии Майя Санду сообщила, что вступит в должность 24 декабря.

По её словам, количество гостей на церемонии инаугурации будет ограничено из-за коронавируса.

"Церемония инаугурации пройдёт 24 декабря в здании Дворца республики. К сожалению, из-за пандемии число участников будет ограничено", — отметила политик.

Напомним, второй тур президентских выборов состоялся в республике 15 ноября.