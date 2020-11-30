Победившая в президентских выборах в Молдавии Майя Санду сообщила, что вступит в должность 24 декабря.
По её словам, количество гостей на церемонии инаугурации будет ограничено из-за коронавируса.
"Церемония инаугурации пройдёт 24 декабря в здании Дворца республики. К сожалению, из-за пандемии число участников будет ограничено", — отметила политик.
Напомним, второй тур президентских выборов состоялся в республике 15 ноября.
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