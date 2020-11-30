Разговор в автозаке: "Зачем протестуешь, белорус?" - "Был неправ"

В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Но то ли погода не располагала к длительным прогулкам, то ли по какой иной причине, но прежнего накала страстей не было.
Белорусский информационный канал опубликовал у себя в ТГ-канале видео, записанное в автозаке, на котором задержанный протестант кается в своей "глупости" и признаёт, что "силовики, крутые мужики".
По данным лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна", по состоянию на утро понедельника известно о 380 задержанных по всей стране.
Напомним, что в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уйдет в отставку после ратификации новой конституции.
Заявление было сделано буквально на следующий день после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.