Разговор в автозаке: "Зачем протестуешь, белорус?" - "Был неправ"

В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Но то ли погода не располагала к длительным прогулкам, то ли по какой иной причине, но прежнего накала страстей не было.

Белорусский информационный канал опубликовал у себя в ТГ-канале видео, записанное в автозаке, на котором задержанный протестант кается в своей "глупости" и признаёт, что "силовики, крутые мужики".

По данным лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна", по состоянию на утро понедельника известно о 380 задержанных по всей стране.

Напомним, что в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уйдет в отставку после ратификации новой конституции.

Заявление было сделано буквально на следующий день после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова.