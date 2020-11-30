Оппозиция Белоруссии "покупает дорого" фамилии и адреса силовиков

В интернете почти с самого начала протестов в Белоруссии появились так называемые чёрные списки силовиков, участвующих в разгоне акций оппозиции. Самим милиционерам и членам их семей стали поступать угрозы расправы.
Теперь, кажется, так называемые оппозиционеры (те, кто "рулят восстанием" из-за границы) стали публиковать в своих пабликах объявления о покупке информации примерно такого содержания:
"Мы готовы щедро заплатить тому, кто сдаст личные данные этих ублюдков" (цитата поста, опубликованного каналом NEXTA).
Как признаются сами админы канала (которые обитают в Польше и находятся в международном розыске), "процесс пошёл":
Думается, в связи с вышеизложенным, стоит вспомнить, что также начинался украинский Майдан семь лет назад:
Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.