Оппозиция Белоруссии "покупает дорого" фамилии и адреса силовиков

В интернете почти с самого начала протестов в Белоруссии появились так называемые чёрные списки силовиков, участвующих в разгоне акций оппозиции. Самим милиционерам и членам их семей стали поступать угрозы расправы.

Теперь, кажется, так называемые оппозиционеры (те, кто "рулят восстанием" из-за границы) стали публиковать в своих пабликах объявления о покупке информации примерно такого содержания:

"Мы готовы щедро заплатить тому, кто сдаст личные данные этих ублюдков" (цитата поста, опубликованного каналом NEXTA).

Как признаются сами админы канала (которые обитают в Польше и находятся в международном розыске), "процесс пошёл":

©ТГ-канал NEXTA

Думается, в связи с вышеизложенным, стоит вспомнить, что также начинался украинский Майдан семь лет назад: