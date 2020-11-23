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Бывший министр сравнила Зеленского с "девочкой по вызову"

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Работа Зеленского в рамках "Большой семёрки" оказалась настолько плохой, что "содержала элементы государственной измены". Президент не постеснялся присвоить себе побольше полномочий, часть из которых не закреплена в Конституции страны.

Бывший министр сравнила Зеленского с "девочкой по вызову"

Рассказывая о "Большой семёрке" и Зеленском, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш отметила: с юридической точки зрения президент нарушил сразу несколько законов.

"Как юрист я отмечу злостное неисполнение решений Конституционного суда Владимиром Зеленским.

Отмечу самовольное присвоение не предоставленных президенту конституционных полномочий и элементы государственной измены в отчёте перед послами.

Президент себя ведёт как "девочка по вызову", правда, мне очень стыдно", — высказалась Лукаш для телеканала 112. ua.

Лукаш добавила, что, несмотря на сменяемость президентов, ключевые фигуры как в "Нафтогазе", так и в Нацбанке страны остаются неизменны, что ставит под сомнение соблюдение правовых норм.

Автор: Константин Шапров
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