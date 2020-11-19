Зеленский поругался с Порошенко из-за финес-клуба

Несмотря на пребывание в больнице, Владимир Зеленский продолжает свою работу. Одним из её пунктов стала проверка того, как в регионах соблюдают меры карантина. И на этой почве Зеленский успел поругаться даже с Петром Порошенко.

Ситуация оказалась следующей: Порошенко принадлежит фитнес-клуб "Пятый элемент". Клуб работал в "карантин выходного дня", за что получил штраф. Более того — правоохранителей, которые хотели проверить помещение, даже не пустили внутрь, в результате чего было заведено уголовное дело.

"Мы не будем действовать по принципу "друзьям — всё, а врагам — локдаун. С одной стороны, вы кричите, что ситуация с распространением Covid-19 критическая, а с другой — способствуете этому. Вы, мне кажется… ну, надо решить, вы либо спаситель, либо коммерсант такой обычный. Надо будет 100 штрафов — будет 100. Возможно это, знаете, такая новая интересная модель — будем в бюджет возвращать всё, что вы украли за предыдущие годы", — высказался Зеленский.

Порошенко ответил оперативно, отметив, что действия Зеленского напоминают "агонию".

"Это уже агония, Владимир Александрович. А о "вернуть украденное из бюджета", здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский раз рассказал о вашем Большом крадивныцтве", — написал Порошенко в Facebook.

По материалам сайта eadaily. com.