Эксперт - о действиях Анкары в НКР: "Турция пытается взять реванш"

Действия российских властей — то, что во многом стало определяющим фактором в мирном окончании Карабахского конфликта.

Однако, несмотря на в целом логичную цепочку шагов по достижению мира, к России остаются вопросы. Один из таких вопросов — чем в районе НКР занимается Турция.

Действительно — что Турция делает в районе Карабаха? Насколько для неё важен этот регион? Рассказывает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аджар Куртов. Только на сайте "Правда. Ру".

"Претензии к Турции есть"

"Прежде всего: сам факт выступления представителей двух названных вами стран с подобным заявлением мотивирован скорее всего тем, что и Франция, и Соединённые Штаты Америки являются членами Минской группы. Но Минская группа на этапе заключения соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией не участвовала в нём. Поэтому, наверное, данный факт вызывает определенную ревность в отношении активизации дипломатии России", — рассказывает Куртов.

Эксперт отмечает: и у Соединённых Штатов Америки, и у Франции есть определенные претензии к Турции, которые периодически обостряются в последние годы.

Чем недовольны в Париже и Вашингтоне

У США ревность мотивирована действиями Эрдогана, который очень часто выходит за рамки евроатлантической солидарности, то есть действует самостоятельно, не считаясь с диктатом США в отношении закупки вооружений, действий на Ближнем Востоке.

"Существенное влияние, наверное, имеют так же споры в отношении выдачи или невыдачи находящегося на территории США известного религиозного турецкого оппозиционера Гюлена", — дополняет Куртов.

Франция, где традиционно присутствует очень многочисленная армянская диаспора, имеет схожие "линии противоречий" с Турцией, на которые накладываются и другие.

"Франция неоднократно за последние несколько десятков лет отзывала своих послов для консультаций в кризисные моменты обострения французско-турецких отношений. Наверное, и сейчас эти мотивы тоже присутствуют во французской позиции", — подмечает Куртов.

"Турция пытается взять реванш"

Интерес Турции к Южному Кавказу понятен: исторически Южный Кавказ был ареной противоборства между двумя южными по отношению к Кавказу империями.

Исторически на территории Малой Азии империи менялись: Римская, Византийская, потом Сельджукская, потом Османская и нынешняя Турция. А второй империей, которая соперничала за влияния на Кавказе, был Иран, Персия.

"Турция владела значительной частью Кавказа, территории переходили из рук в руки в результате достаточно жестоких войн между Турцией и Персией, пока, наконец, на Кавказе не появилась Российская империя, которая навела там порядок и установила мир. Но после того как распался Советский Союз, этот порядок был нарушен. И поэтому Турция в известном смысле пытается взять реванш", — уверен эксперт.

Турция работает сразу по нескольким "фронтам": например, помогает ресурсами и финансами не самым "процветающим" государствам Южного Кавказа таким как Греция, Азербайджан и потенциально даже Армения. Анкара осознаёт своё выгодное географическое положение и пользуется им.

Карабах: "линия раздела" будущей империи?

Что касается Карабаха, то исторически Карабах не входил в прямое подчинение Турции. В этом смысле те разговоры, которые сейчас ведутся (мол, Турция пытается руками Азербайджана подчинить себе эти территории), не совсем состоятельны.

"Скорее всего, турецкая политика направлена на другое: их интересуют на данном этапе возможности усиления своего влияния путём создания такой системы, в которой Турция играла бы первую скрипку, а государства Южного Кавказа находились бы в подчиненном ей отношении", — комментирует Куртов.

Также с интересом смотрят в Анкаре на шанс "пробить коридор" от своей территории через территорию Армении и Азербайджана к Каспию, а дальше к республикам Центральной Азии, с которой у Турции есть тоже завязки по линии и религиозной, и по тюркской.