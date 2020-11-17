Действия российских властей — то, что во многом стало определяющим фактором в мирном окончании Карабахского конфликта.
Однако, несмотря на в целом логичную цепочку шагов по достижению мира, к России остаются вопросы. Один из таких вопросов — чем в районе НКР занимается Турция.
Представители США и Франции отметили, что некоторые детали соглашения о перемирии им непонятны. Например, в американском Госдепартаменте задались вопросом: что и как делает Анкара в рамках всего процесса восстановления мира и порядка.
"Майк Помпео и Жан-Ив Ле Дриан разделили общую точку зрения: они признают действия, предпринятые Россией, которые привели к прекращению огня. Но остаётся много вопросов, которые русские должны прояснить, — например, параметры соглашения и роль Турции в нём", — отметил представитель Госдепа.
По материалам сайта regnum. ru.
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