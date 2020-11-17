США и Франция не понимают, что Турция делает в районе Карабаха

Действия российских властей — то, что во многом стало определяющим фактором в мирном окончании Карабахского конфликта.

Однако, несмотря на в целом логичную цепочку шагов по достижению мира, к России остаются вопросы. Один из таких вопросов — чем в районе НКР занимается Турция.

Представители США и Франции отметили, что некоторые детали соглашения о перемирии им непонятны. Например, в американском Госдепартаменте задались вопросом: что и как делает Анкара в рамках всего процесса восстановления мира и порядка.

"Майк Помпео и Жан-Ив Ле Дриан разделили общую точку зрения: они признают действия, предпринятые Россией, которые привели к прекращению огня. Но остаётся много вопросов, которые русские должны прояснить, — например, параметры соглашения и роль Турции в нём", — отметил представитель Госдепа.

По материалам сайта regnum. ru.