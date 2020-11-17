Поклонская пригласила итальянских депутатов в Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская приняла участие в онлайн-заседании думского комитета по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов парламента Италии.

Во время диалога с итальянской стороной Поклонская предположила, что Крым может стать отличным местом для реабилитации итальянских депутатов после пандемии коронавируса.