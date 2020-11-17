Депутат Госдумы Наталья Поклонская приняла участие в онлайн-заседании думского комитета по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов парламента Италии.
Во время диалога с итальянской стороной Поклонская предположила, что Крым может стать отличным местом для реабилитации итальянских депутатов после пандемии коронавируса.
"Крым открыт для наших друзей из Италии, может быть, для реабилитации после перенесенной инфекции. Лично встречу и покажу наш полуостров, и вы измените свое отношение. И дай бог, чтобы каждый высказал свою объективную, а не вынужденную позицию", — отметила Поклонская.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.