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В пресс-службе Меркель 20 лет работал египетский шпион

Немецкие прокуроры предъявили обвинение предполагаемому египетскому шпиону, который работал в пресс-службе канцлера Ангелы Меркель в течение 20 лет.

В пресс-службе Меркель 20 лет работал египетский шпион

"Подозреваемый Амин К. присоединился к пресс-службе правительства Германии в 1999 году в области обслуживания посетителей и работал там до 2019 года, когда он попал под следствие, — написано в распространённом Федеральной прокуратурой Германии документе. — Подозреваемый, гражданин Германии, помогал египетской разведке, наблюдая и оценивая средства массовой информации в отношении внутренней и внешней политики Германии".

Обвинение также утверждает, что Амин К. участвовал в неудачной попытке "завербовать источник для египетской секретной службы, предоставив им необходимый контакт".

Немецкое правительство в ходе расследования заявило, что бывший сотрудник пресс-службы не имел доступа к секретной информации:

"Прямой доступ к данным из программы парламентских визитов или других баз данных правительственных пресс-служб, в частности к аккредитации СМИ и пресс-службе, был невозможен", — заявил пресс-секретарь Бундестага.

Согласно ежегодному докладу, представленному министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером, Амин Каир пытался следить за египтянами, живущими за границей, чтобы выявлять "инакомыслие" против президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

"Есть признаки того, что египетские службы пытаются вербовать египтян, живущих в Германии, в разведывательных целях через их визиты в египетские дипломатические представительства в Германии и их поездки в Египет", — говорится в докладе.

Немецкие новостные агентства сообщают, что Амин Каир работал в качестве сотрудника среднего звена, а это означало, что мужчина должен был сдать специальный экзамен и пройти по крайней мере два года профессиональной подготовки, чтобы получить эту работу.

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