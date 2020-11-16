Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что планирует перераспределить свои президентские полномочия.

Оказалось, что глава республики планирует передать парламенту около 80% своих полномочий при помощи внесения поправок в Конституцию.

"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого — изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо", — пояснил Лукашенко.