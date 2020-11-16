Зеленский позвал Санду в Киев

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Майу Санду с победой на выборах президента Молдавии.

Однако украинский лидер решил "расширить сотрудничество" с соседним государством и пригласил новоизбранного главу государства в Киев.