Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Майу Санду с победой на выборах президента Молдавии.
Однако украинский лидер решил "расширить сотрудничество" с соседним государством и пригласил новоизбранного главу государства в Киев.
"Начал утро с хорошего телефонного разговора с Майей Санду. Поздравил ее с победой на выборах президента Молдавии. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визит коллеги в Киев", — сообщил Зеленский в Twitter.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.