Опрос показал, хотят ли украинцы в ЕС

Интересный результат дали опросы общественного мнения, проведённые экспертами Киевского международного института социологии. С целью определить, хотят ли украинцы в ЕС, они в течение недели собирали данные — и результат удивляет.

Несмотря на все обещания и заверения Зеленского в "западном курсе" страны и скорой евроинтеграции (в том числе с НАТО), только 49% жителей страны готовы стать частью ЕС.

При этом новости для Евразийского экономического союза (блок, в который входит Россия) ещё печальнее: поддерживают интеграцию с ЕЭС всего 14% украинцев. А не хотят вступать ни в один из блоков 27% жителей страны.

37% опрошенных уверены: Украина должна стать нейтральной страной и не стараться влезть в различные блоки, просто развиваясь по своему собственному усмотрению.

Напомним: ранее Владимир Зеленский сообщил, что вступление Украины в НАТО — "единственный шанс сохранить страну".

По материалам сайта regnum. ru.