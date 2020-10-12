Зеленский: членство в НАТО - единственный шанс сохранить страну

Продолжая озвученный ещё в сентябре "курс на НАТО", Владимир Зеленский сделал очередное громкое заявление.

Если раньше президент Украины называл работу по этому вопросу просто "стратегическим курсом", то теперь прямо говорит — членство в НАТО позволит "сохранить страну" и "стать сигналом" для РФ.

"у нас мощная армия в 200 тысяч, мы обновляем технику. Принадлежность к альянсу станет очень важным сигналом для России. И это единственный шанс сохранить страну", — высказался Зеленский.

Также, по мнению украинского лидера, не стоит считать факт вступления Украины в блок фантазией. Ранее фантазией казалась и возможность конфликта с РФ, отметил политик, дополнив, что страны когда-то "жили бок о бок и уважали друг друга".

Напомним, что ранее Зеленский анонсировал комплекс реформ, нужных для вступления в НАТО. В частности, речь шла о "совместимости" ВСУ и армий прочих членов блока.