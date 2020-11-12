Нож в спину: партия Пашиняна против мира в Карабахе

Неожиданный поворот в "деле о мире в Карабахе": представители партии "Мой Шаг" хотят продолжать войну. "Мой Шаг" — партия сторонников Пашиняна, так что заявления её представителей интересны вдвойне.

Итак, что же предлагают политики "Моего Шага"? Список довольно короткий:

прекращение работы российских миротворцев, их вывод с границ;

возобновление боевых действий;

прекращение сотрудничества с Россией как с посредником;

разработка "дорожной карты победы" для новой войны.