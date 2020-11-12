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Нож в спину: партия Пашиняна против мира в Карабахе

Неожиданный поворот в "деле о мире в Карабахе": представители партии "Мой Шаг" хотят продолжать войну. "Мой Шаг" — партия сторонников Пашиняна, так что заявления её представителей интересны вдвойне.

Нож в спину: партия Пашиняна против мира в Карабахе

Итак, что же предлагают политики "Моего Шага"? Список довольно короткий:

  • прекращение работы российских миротворцев, их вывод с границ;
  • возобновление боевых действий;
  • прекращение сотрудничества с Россией как с посредником;
  • разработка "дорожной карты победы" для новой войны.

"Текущий анализ боевых действий показывает, что армянский народ общими усилиями воевал не только против Азербайджана, но и против одной из крупнейших вооружённых сил в мире, террористов и спецподразделений из разных стран.

Прежде чем обсуждать правомерность известного заявления об окончании карабахской войны, мы предлагаем оппозиции очень чётко заявить всем армянам и миру, что они поддерживают отмену российского посредничества, вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и выступают за продолжение войны", — уточняют в СМИ заявление политиков "Моего Шага".

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