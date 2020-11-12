Безпалько: "За Украину давно решили, какую вакцину она будет покупать"

Власти Украины, ранее предлагавшие помощь в производстве вакцин Лондону, теперь стучатся в двери Берлина. Владимир Зеленский попросил Ангелу Меркель помочь с поставками на Украину немецкого варианта вакцины от коронавируса.

По данным СМИ, телефонный разговор лидеров двух стран строился вокруг разработанной в Германии вакцины от компании BioNTech.

Сначала — Лондон, теперь — Берлин. Тем временем в стране переводят больницы на особый режим работы: не хватает коек под "ковидных". Зеленский настолько не хочет просить помощи у России, что готов жертвовать чем и кем угодно?

Комментирует Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Специально для сайта "Правда.Ру".

За Украину всё уже решили?

"Помимо всего прочего, ещё раньше представитель дипкорпуса США заявлял, что Украина закупать российскую вакцину не будет. За Украину уже давно решили, какую вакцину она будет покупать, а какую нет", — рассказывает Безпалько.

По мнению эксперта, очевидно, что допустить расширение рынка сбыта, роста репутации, имиджа России и её научного сообщества американцы не хотят. Фармацевтический, биотехнологический рынки очень прибыльные, и в случае если страны начнут активно закупать российскую вакцину, естественно, американцы этот рынок начнут терять.

"В принципе, существует целый ряд правил, который был разработан американскими структурами для усложнения другим фармацевтическим фирмам борьбы за рынок. Я думаю, что фирма Bayer в данной ситуации — скорее повод для отказа от российской вакцины. Такой "фиговый листочек", потому что если бы заявили непосредственно о покупке американской вакцины, сразу бы стало ясно", — уверен эксперт.

В любом случае для нас, для России, главной должна быть задача привить своё собственное население максимально дёшево и эффективно, а потом уже всех остальных. В том числе и граждан Украины, резюмирует Безпалько.

Только для "Правды. Ру".