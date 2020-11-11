Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса

Власти Украины, ранее предлагавшие помощь в производстве вакцин Лондону, теперь стучатся в двери Берлина. Владимир Зеленский попросил Ангелу Меркель помочь с поставками на Украину немецкого варианта вакцины от коронавируса.

По данным СМИ, телефонный разговор лидеров двух стран строился вокруг разработанной в Германии вакцины от компании BioNTech.

"Просил бы вашего содействия в учёте интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", — сказал Маркель Зеленский.

По итогам разговора стороны согласовали некоторые общие действия, помогающие в борьбе с пандемией, а также обсудили подготовку "Нормандской четвёрки для советников лидеров".

Российская вакцина, напомним, на территории страны всё ещё под запретом из-за её несоответствия местным стандартам качества.

По материалам сайта regnum. ru.