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МИД Венгрии: политизацию COVID-вакцин надо срочно прекращать

Политическая напряженность не должна влиять на международное сотрудничество в борьбе с пандемией Covid-19, особенно в области вакцинации.

МИД Венгрии: политизацию COVID-вакцин надо срочно прекращать

Так считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Международное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, сейчас более важно, чем когда-либо прежде, — сказал Сийярто в интервью RT. — Лицемерие, политическая корректность, осуждение и чтение лекций друг другу должны быть оставлены позади, поскольку мир изо всех сил пытается справиться с пандемией, которая уже унесла жизни более 1,2 миллиона человек. У меня же такое чувство, что вопрос вакцин становится чрезмерно политизированным".

По его словам, вместо того чтобы нападать на другие страны на политической основе, правительства должны думать о том, как сотрудничать, поскольку речь идет о жизни людей.

"Это сотрудничество особенно важно, когда речь заходит о вакцинах, поскольку вакцинация является единственным решением кризиса, а любые другие меры будут временными", — сказал Сийярто, который сам сейчас болен COVID и находится на самоизоляции.

Политик уверен, что "чем больше вакцин, тем лучше".

Руководствуясь этим принципом, Венгрия ведет переговоры о закупке вакцин с США, Россией, Китаем и Израилем. При этом покупка вакцины Pfizer "в рамках общеевропейских рамок " также планируется.

Министр также подтвердил, что Венгрия надеется локализовать производство российской вакцины Sputnik V или хотя бы часть производственной цепочки, добавив, что в настоящее время он ведет активные переговоры с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и министром торговли и промышленности Денисом Мантуровым.

Сийярто заявил, что Венгрия "никому не позволит оказывать давление" на неё, указывая, с кем вести переговоры по вакцине и у кого её покупать.

"Венгрия планирует получить первую, небольшую партию российских вакцин в декабре для проведения отечественных клинических испытаний и испытаний", — подтвердил Сийярто.

По его словам, "некоторые крупномасштабные закупки для общего использования" могут начаться во второй половине января.

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