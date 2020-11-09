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Власти Бельгии хотят закрепить "третий пол" в свидетельствах о рождении

Власти Бельгии решили на законодательном уровне закрепить понятие третьего пола. Документ призван защитить интересы граждан, которые не определились со своей гендерной принадлежностью.

В прошлом году Конституционный суд страны признал, что действующие законы не учитывают прав данной категории людей. Власти хотят это исправить и добавить в графу "пол" в свидетельстве о рождении третий вариант пола — Х.

"Этот вопрос будет урегулирован в кратчайшие сроки", — заявил министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн.

Как сообщает агентство Belga, предстоящие законодательные изменения планируется обсудить в парламенте в ближайшее время.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол.

 

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