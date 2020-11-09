В ходе протестов в Тбилиси, которые проходят у здания ЦИК республики, пострадали 27 человек.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на МВД Грузии.
"В ходе акции разные повреждения получили до 14 правоохранителей, три представителя СМИ и до десяти участников акции. Часть из них были доставлена в клинику", — сказано в сообщении ведомства.
Также были задержаны 19 человек.
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