В ходе протестов у здания ЦИК в Тбилиси пострадали более 20 человек

В ходе протестов в Тбилиси, которые проходят у здания ЦИК республики, пострадали 27 человек.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на МВД Грузии.

"В ходе акции разные повреждения получили до 14 правоохранителей, три представителя СМИ и до десяти участников акции. Часть из них были доставлена в клинику", — сказано в сообщении ведомства.

Также были задержаны 19 человек.