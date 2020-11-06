Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Песков: мы знаем о недостатках систем здравоохранения в регионах
Проценко: пандемия до лета никуда не денется, будет ещё и третья волна
Anadolu возобновило кампанию против ЛНА о захоронениях в Тархуне
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Свищёв отреагировал на просьбу присвоить Хабибу звание Героя России
Борьба Трампа и Байдена за кресло президента США переходит в суды
"Меньше фантазий — здоровее сон"﻿: эксперт о накоплениях наличных денег
Стоимость биткоина превысила 15 тысяч долларов впервые с 2018 года
Марат Абубекеров: "Кометы могут быть переносчиками жизни"

Основатель и редактор NEXTA объявлены в межгосударственный розыск

Беларусь объявила в розыск основателя и главреда телеграмм-канала "NEXTA-Live", обвинив Степана Путило и Романа Протасевича в содействии в организации беспорядков после августовских президентских выборов.

Основатель и редактор NEXTA объявлены в межгосударственный розыск
  • На сегодняшний день у канала более 1,8 млн подписчиков. Это самый большой русскоязычный канал во всем телеграмме. До выборов, в июле 2020 года, у NEXTA-Live было всего 300 тысяч подписчиков,

По данным Следственного комитета по Минску, Путило и Процевич призывали к "акциям протеста, блокированию дорог, забастовкам и координировали несанкционированные массовые мероприятия, указывая конкретные места и маршруты передвижения".

В связи с соглашением о Союзном государстве между Минском и Москвой Путило и Протасевич сейчас находятся в межгосударственном розыске, то есть их также арестуют, если они пересекут границу России.

Белорусские правоохранители призвали граждан страны "не поддаваться на провокации, размещенные в различных телеграмм-каналах", а задуматься о последствиях своих действий.

К слову, 20 октября Минский суд официально признал телеканал NEXTA-Live и его логотип "экстремистскими" и поручил Министерству информации страны запретить к ним доступ.

Основатель, 22-летний Степан Путило, сейчас живет в Польше, учится в Силезском университете в Катовице. Если он когда-нибудь вернется в Беларусь, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В прошлом месяце вместе с другими белорусскими оппозиционерами он получил престижную премию ЕС имени Сахарова "За свободу мысли".

Несмотря на свою быстро растущую популярность, сотрудники NEXTA-Live настаивают на том, что компания полностью независима и не получает никакого финансирования.

Однако, по данным интернет-издания The Bell, один из его журналистов, британец Тадеуш Гичан, также работает в CEPA, финансируемой НАТО, Госдепартаментом США и американскими оружейными подрядчиками, которая стремится усилить влияние Вашингтона в Центральной и Восточной Европе.

Последние материалы
Двум украинцам пограничники не дали поесть чернобыльских грибов
ЕС введет дополнительные санкции против Лукашенко и его сына
Песков: мы знаем о недостатках систем здравоохранения в регионах
Самые страшные "концлагеря" - в Австралии
Проценко: пандемия до лета никуда не денется, будет ещё и третья волна
Anadolu возобновило кампанию против ЛНА о захоронениях в Тархуне
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Праздновать народное единство пока готовы не все
Свищёв отреагировал на просьбу присвоить Хабибу звание Героя России
Борьба Трампа и Байдена за кресло президента США переходит в суды
Популярное
Новости футбола
"Лацио" подаст в суд на УЕФА после матча с "Зенитом"

В римском "Лацио" готовят иск в суд на УЕФА.

"Лацио" подаст в суд на УЕФА после матча с "Зенитом"
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
США и Канада. Новости и аналитика
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
Мир. Новости мира
ЕС одобрил санкции против Лукашенко: главное в списке
Криминал
В Саратове подростки избили мужчину, его жену и пожилую мать
Игорь Буккер Самые страшные "концлагеря" - в Австралии Игорь Буккер Василий Амирджанов Праздновать народное единство пока готовы не все Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров
Комментарии
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Эксперт: Путин покупает лояльность Лукашенко в обмен на месторождение нефти
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Украина проводит учения по штурму и захвату Крыма
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Премьер Словении поздравил Трампа с победой на выборах
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Что из себя представляют кредитные каникулы
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
На танкер с россиянами напали в Гвинейском заливе
Польша закрывается на карантин
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников