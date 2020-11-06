Основатель и редактор NEXTA объявлены в межгосударственный розыск

Беларусь объявила в розыск основателя и главреда телеграмм-канала "NEXTA-Live", обвинив Степана Путило и Романа Протасевича в содействии в организации беспорядков после августовских президентских выборов.

На сегодняшний день у канала более 1,8 млн подписчиков. Это самый большой русскоязычный канал во всем телеграмме. До выборов, в июле 2020 года, у NEXTA-Live было всего 300 тысяч подписчиков,

По данным Следственного комитета по Минску, Путило и Процевич призывали к "акциям протеста, блокированию дорог, забастовкам и координировали несанкционированные массовые мероприятия, указывая конкретные места и маршруты передвижения".

В связи с соглашением о Союзном государстве между Минском и Москвой Путило и Протасевич сейчас находятся в межгосударственном розыске, то есть их также арестуют, если они пересекут границу России.

Белорусские правоохранители призвали граждан страны "не поддаваться на провокации, размещенные в различных телеграмм-каналах", а задуматься о последствиях своих действий.

К слову, 20 октября Минский суд официально признал телеканал NEXTA-Live и его логотип "экстремистскими" и поручил Министерству информации страны запретить к ним доступ.

Основатель, 22-летний Степан Путило, сейчас живет в Польше, учится в Силезском университете в Катовице. Если он когда-нибудь вернется в Беларусь, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В прошлом месяце вместе с другими белорусскими оппозиционерами он получил престижную премию ЕС имени Сахарова "За свободу мысли".

Несмотря на свою быстро растущую популярность, сотрудники NEXTA-Live настаивают на том, что компания полностью независима и не получает никакого финансирования.

Однако, по данным интернет-издания The Bell, один из его журналистов, британец Тадеуш Гичан, также работает в CEPA, финансируемой НАТО, Госдепартаментом США и американскими оружейными подрядчиками, которая стремится усилить влияние Вашингтона в Центральной и Восточной Европе.