Европейский парламент присудил белорусской оппозиции престижную премию Сахарова "За свободу мысли".
Напомним, что она ежегодно присуждается за работу отдельных лиц или организаций, защищающих права человека и основные свободы.
В четверг председатель Европарламента Дэвид Сассоли объявил, что "демократическая оппозиция в Беларуси была удостоена премии 2020 года.
"Они выстояли и все еще остаются сильными перед лицом гораздо более сильного противника, — сказал Сассоли. — Но на их стороне есть нечто такое, что грубой силе никогда не победить, и это правда."
Лидеры белорусской оппозиции были названы группой "смелых женщин":
А также:
Напомним, что белорусская оппозиция была выдвинута тремя наиболее влиятельными политическими группами Европейского парламента: правоцентристской Европейской народной партией, левоцентристским прогрессивным Альянсом S&D и либеральной группой Renew Europe group.
К слову, ранее белоруссы уже становились лауреатами премии Саарова:
ДЛЯ СПРАВКИ
Названная в честь российского физика-ядерщика, ставшего активистом движения за разоружение Андрея Сахарова, премия вручается ежегодно с 1988 года.
Ранее лауреатами становились, к примеру:
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.