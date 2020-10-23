Премию Сахарова-2020 получат десять белорусских оппозиционеров

Европейский парламент присудил белорусской оппозиции престижную премию Сахарова "За свободу мысли".

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Напомним, что она ежегодно присуждается за работу отдельных лиц или организаций, защищающих права человека и основные свободы.

В четверг председатель Европарламента Дэвид Сассоли объявил, что "демократическая оппозиция в Беларуси была удостоена премии 2020 года.

"Они выстояли и все еще остаются сильными перед лицом гораздо более сильного противника, — сказал Сассоли. — Но на их стороне есть нечто такое, что грубой силе никогда не победить, и это правда."

Кто стал получателем премии

Лидеры белорусской оппозиции были названы группой "смелых женщин":

кандидат в президенты Светлана Тихановская,

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич,

политические активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и Вероника Цепкало.

А также:

оппозиционный видеоблогер и муж кандидата в президенты Тихановской Сергей Тихановский,

основатель Белорусской правозащитной организации "Весна" Алесь Беляцкий,

представитель забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский,

основатель Telegram-канала NEXTA Степан Пуцила,

кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич.

Напомним, что белорусская оппозиция была выдвинута тремя наиболее влиятельными политическими группами Европейского парламента: правоцентристской Европейской народной партией, левоцентристским прогрессивным Альянсом S&D и либеральной группой Renew Europe group.

К слову, ранее белоруссы уже становились лауреатами премии Саарова:

в 2004 году Белорусская ассоциация журналистов — за "стремление обеспечить свободу слова;

в 2006 году премию получил оппозиционный политик Александр Милинкевич.

ДЛЯ СПРАВКИ

Названная в честь российского физика-ядерщика, ставшего активистом движения за разоружение Андрея Сахарова, премия вручается ежегодно с 1988 года.

Ранее лауреатами становились, к примеру: