Министр обороны Турции Хулуси Акар планирует посетить столицу Азербайджана с официальным визитом.

Об этом на встрече с президентом Азербайджана сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который уже находится в Баку.

"Я прибыл по поручению и указанию президента. Вы каждый день говорите с ним не менее двух раз в день, но я всё же передаю Вам его приветствие. У нас есть поручение президента не оставлять Азербайджан в одиночестве в этом процессе, регулярно посещать Баку и действовать совместно. Наш министр обороны, другие товарищи, Бинали бей также прибудут. Председатель парламента находится здесь", — пояснил глава турецкого МИД.