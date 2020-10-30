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В Новой Зеландии прошёл референдум об эвтаназии. Люди сказали "да"

Граждане Новой Зеландии на референдуме проголосовали за легализацию эвтаназии.

В Новой Зеландии прошёл референдум об эвтаназии. Люди сказали "да"

Предварительные результаты голосования, опубликованные сегодня, показали, что 65,2% избирателей поддержали закон о праве на добровольный уход из жизни.

Это позволит неизлечимо больным людям, которым осталось жить менее полугода, прервать мучения, если такое решение будет одобрено двумя врачами.

"Объявленный результат ещё не учитывает примерно 480 тысяч "специальных" голосов, включая зарубежные бюллетени, поэтому окончательный результат не будет подтвержден до 6 ноября. Но при такой сильной поддержке решение вряд ли изменится, — отмечают авторы законопроекта. — Новая Зеландия присоединится к небольшой группе стран, включая Нидерланды и Канаду, которые разрешают эвтаназию".

Что говорят противники?

Несмотря на широкую поддержку реформы эвтаназии, существует также сильная оппозиция.

Группа "Эвтаназия-Свободная Новая Зеландия", которая агитировала голосовать" против", заявила, что эвтаназия представляет угрозу благополучию общества. Среди опасений — то, что легализация оказания помощи умирающим будет противоречить и подрывать профилактику самоубийств.

Другие высказывали беспокойство по поводу того, что люди с хроническими заболеваниями потенциально чувствуют себя обязанными использовать эвтаназию, чтобы не быть бременем для своих семей.

Какие страны разрешают эвтаназию?

Результаты референдума в Новой Зеландии будут внимательно отслеживаться сторонниками и противниками оказания помощи умирающим во всем мире.

Эвтаназия легальна

  • в Бельгии, Канаде, Колумбии, Люксембурге и Нидерландах, в то время как ассистированное самоубийство разрешено в Швейцарии.;

Ряд штатов в Соединенных Штатах и австралийском штате Виктория также сделали помощь умирающим законной.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Эвтаназия — это акт преднамеренного прекращения жизни человека, чтобы облегчить страдания;
  • ассистированное самоубийство — это акт преднамеренного оказания помощи другому человеку, чтобы убить себя.
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