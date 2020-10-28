Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги

Александр Лукашенко уверен: стачки на некоторых белорусских предприятиях, начавшиеся после призывов оппозиции к общенациональной забастовке, финансируются из-за рубежа. В основном — из Литвы и Польши.

По словам белорусского президента, уговаривать "проплаченных бастующих" вернуться к работе "никто не собирается".

"Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой, проплаченной. И всё нормализуется само собой".

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