Александр Лукашенко уверен: стачки на некоторых белорусских предприятиях, начавшиеся после призывов оппозиции к общенациональной забастовке, финансируются из-за рубежа. В основном — из Литвы и Польши.
По словам белорусского президента, уговаривать "проплаченных бастующих" вернуться к работе "никто не собирается".
"Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой, проплаченной. И всё нормализуется само собой".
Роман Головченко рассказал об обстановке на предприятиях Белоруссии
Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта
Прошли сутки, и эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось. Что теперь делать Тихановской? Мнение эксперта.