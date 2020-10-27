Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Тяжёлая физическая работа повышает риск развития деменции
Войска НАТО тренируются у границ Союзного государства
Американские ученые доказал﻿и: "Амиксин"— мощное оружие против COVID-19
Хранить деньги в долларах опасно, считает эксперт
Диетолог посоветовала больше гулять после приёма пищи
В Саратове на стройку привезли грунт с человеческими костями
Команда Тутберидзе поздравила Щербакову и замазала фамилию Косторной
Кудрин призвал удвоить расходы на социальную сферу
В Новосибирской области 10-летняя девочка покончила с собой

Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта

Глава Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила, что 26 октября в стране начнётся общенациональная забастовка, если президент Александр Лукашенко не отречётся от власти с освобождением политических заключённых.

Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта

Прошли сутки, и эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось. Что теперь делать Тихановской? "Всенародная забастовка" провалилась, Лукашенко остался. Нужна новая стратегия?

Специально для "Правды.Ру" рассказывает Бычков Алексей, политолог и советник руководителя фракции ЛДПР в ГД, руководитель в Департаменте стран СНГ Института политических исследований.

"Тихановская живет в тепле, комфорте и на деньги ЕС"

"Тихановская, конечно, может себе позволить призывать всех на забастовку, но при этом мы понимаем, что сама Тихановская живет в тепле, в комфорте и на деньги Европейского союза", — рассказывает Бычков.

Эксперт отмечает: первая попытка запустить общенациональную забастовку была предпринята ещё в августе, и тогда она тоже не удалась. При этом очевидны мотивы Тихановской.

"Последнее предложение звучало так: "Не покупать тараканьи товары", то есть не покупать товары, которые производятся в Белоруссии.

Как и на Украине, задача здесь — подорвать экономику государства, уничтожить производство, промышленность, производство товаров, переработку", — уверен эксперт.

"Цель Тихановской: парализовать государственный организм"

Прежде всего, задача Тихановской — парализовать государственный организм и тем самым вынудить Лукашенко уйти. Таков замысел. Сейчас реализуется принцип уже не быстрых, коротких "цветных" революций, а изматывающего политического процесса.

"Конечно, нужна новая стратегия. Тихановская пользуется большой популярностью в стране, но при этом мы видим, что Лукашенко сначала вроде бы сделал попытки политических преобразований. Но как ситуация начала стабилизироваться, спустил всё "на тормозах", — комментирует Бычков.

Понятно, что пока Лукашенко у власти, он будет "затягивать" процессы преобразований. Это напоминает события 1905-1906-х годов, первой революции. Вроде бы произошли изменения, разрешение политических партий, октябрьские реформы, преобразования, образование Государственной думы — всё, чего хотела оппозиция.

Но потом Государственная дума превратилась в механизм, который ставил туда своих, "нужных" людей. Та Дума, которая была не нужна, распускалась.

"Таким образом действует и Лукашенко: вроде бы навстречу пошел, но тем не менее эти шаги будут сдержанными. Пока ситуация не усугубится, он будет действовать таким образом", — резюмирует Бычков.

 

Последние материалы
В Карелии рыбаки утонули, запутавшись в сетях
Путин пригласил Нурмагомедова в Кремль
Тяжёлая физическая работа повышает риск развития деменции
Войска НАТО тренируются у границ Союзного государства
Американские ученые доказал﻿и: "Амиксин"— мощное оружие против COVID-19
Хранить деньги в долларах опасно, считает эксперт
Депутат Мосгордумы: когда во время пандемии перекладывают бордюры — это раздражает
Диетолог посоветовала больше гулять после приёма пищи
В Саратове на стройку привезли грунт с человеческими костями
Команда Тутберидзе поздравила Щербакову и замазала фамилию Косторной
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре

Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.

Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Российский шоу-бизнес
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Мир. Новости мира
Партия Зеленского проиграла выборы. Что ждёт Украину?
Российский шоу-бизнес
У Бари Алибасова был сын с отклонениями, которого он отдал в детдом
Василий Амирджанов Массмедиа купились на фейки белорусского журналиста Василий Амирджанов Усам Оздемиров У России две беды: коронавирус и выборы в США Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина возвращается к противостоянию двух полярных сил Любовь Степушова
Комментарии
Не опускающий рук Ефремов будет дальше бороться за смягчение приговора
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Тихановская довольна стартом забастовки в Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
В Киеве задержали активистку, которая оголилась перед Зеленским
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников