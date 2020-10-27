Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта

Глава Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила, что 26 октября в стране начнётся общенациональная забастовка, если президент Александр Лукашенко не отречётся от власти с освобождением политических заключённых.

Прошли сутки, и эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось. Что теперь делать Тихановской? "Всенародная забастовка" провалилась, Лукашенко остался. Нужна новая стратегия?

Специально для "Правды.Ру" рассказывает Бычков Алексей, политолог и советник руководителя фракции ЛДПР в ГД, руководитель в Департаменте стран СНГ Института политических исследований.

"Тихановская живет в тепле, комфорте и на деньги ЕС"

"Тихановская, конечно, может себе позволить призывать всех на забастовку, но при этом мы понимаем, что сама Тихановская живет в тепле, в комфорте и на деньги Европейского союза", — рассказывает Бычков.

Эксперт отмечает: первая попытка запустить общенациональную забастовку была предпринята ещё в августе, и тогда она тоже не удалась. При этом очевидны мотивы Тихановской.

"Последнее предложение звучало так: "Не покупать тараканьи товары", то есть не покупать товары, которые производятся в Белоруссии. Как и на Украине, задача здесь — подорвать экономику государства, уничтожить производство, промышленность, производство товаров, переработку", — уверен эксперт.

"Цель Тихановской: парализовать государственный организм"

Прежде всего, задача Тихановской — парализовать государственный организм и тем самым вынудить Лукашенко уйти. Таков замысел. Сейчас реализуется принцип уже не быстрых, коротких "цветных" революций, а изматывающего политического процесса.

"Конечно, нужна новая стратегия. Тихановская пользуется большой популярностью в стране, но при этом мы видим, что Лукашенко сначала вроде бы сделал попытки политических преобразований. Но как ситуация начала стабилизироваться, спустил всё "на тормозах", — комментирует Бычков.

Понятно, что пока Лукашенко у власти, он будет "затягивать" процессы преобразований. Это напоминает события 1905-1906-х годов, первой революции. Вроде бы произошли изменения, разрешение политических партий, октябрьские реформы, преобразования, образование Государственной думы — всё, чего хотела оппозиция.

Но потом Государственная дума превратилась в механизм, который ставил туда своих, "нужных" людей. Та Дума, которая была не нужна, распускалась.